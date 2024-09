Banco do Povo: ‘Foi um divisor de águas para o nosso negócio’, comemora empreendedor

Nem tudo precisa acabar em pizza, mas às vezes pode começar por ela, como foi o caso de Fábio Barusco, de 42 anos, que, junto com sua esposa, Ana, encontrou na produção de pizzas uma maneira de obter renda em meio à pandemia de Covid-19. Em pouco tempo, o negócio, que começou em casa, no município de Ribeirão Preto, cresceu e demandou mais recursos financeiros, obtidos com o apoio do Banco do Povo (BPP), programa de microcrédito produtivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE).

“Fiquei sem renda quando a pandemia começou, pois os eventos acabaram e naquela época trabalhava como DJ. Por sorte, em 2019 eu havia feito um curso de pizzaiolo. E foi aí que resolvemos arriscar. Foi um sucesso”, relata o empreendedor, que explica que eles iniciaram fazendo apenas pizzas pré-assadas.

Após alguns meses, eles adquiriram um forno pequeno que em pouco tempo deixou de atender à demanda crescente, e foi naquele momento que recorreram ao Banco do Povo. “Foi um divisor de águas para o nosso negócio. Utilizamos o microcrédito para comprar um forno de esteira que, além de aumentar a nossa produção, também permitiu fixarmos um padrão de qualidade nas pizzas”, explica Fábio.

Atualmente, o casal possui planos para expandir a pizzaria. “Queremos mudar para um lugar maior que vai permitir atender mais pessoas e aumentar a equipe. Já entramos em contato com o BPP novamente”, conta.

Assim como Fábio, empreendedores formais e informais do estado de São Paulo que tenham interesse em abrir ou ampliar o seu negócio podem solicitar crédito do BPP com condições especiais e juros bem abaixo dos que são praticados no mercado.

De acordo com estudo da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), o mercado de pizzarias em São Paulo movimenta cerca de R$ 8 bilhões por ano e emprega entre 60 mil e 90 mil pessoas. Além disso, SP centraliza 34% das operações de todo o Brasil.

Linhas de crédito do Banco do Povo

O Banco do Povo possui três linhas de crédito: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil. O financiamento pode ser utilizado para capital de giro, investimento fixo ou misto, como: aquisição de mercadorias em geral;​ matérias-primas; máquinas e equipamentos​; ferramentas;​ itens para publicidade e divulgação do empreendimento;​ e Software e Hardware.

Entenda como conseguir o crédito

Para solicitar o microcrédito, os interessados devem realizar uma atividade produtiva nos municípios contemplados pelo BPP (confira aqui a lista) e não possuir restrições cadastrais no Serasa e/ou Cadin Estadual. É preciso realizar um curso de capacitação empreendedora, promovido gratuitamente pelo Qualifica SP nas modalidades presencial e virtual. Ao comparecer a uma unidade conveniada, o empreendedor precisa levar os documentos exigidos (veja aqui a lista de documentos) e o certificado de conclusão do curso.