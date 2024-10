Banco do Brasil passa a ter poupança social; entenda como vai funcionar nova conta

O Banco do Brasil lançou uma nova conta digital destinada a beneficiários de programas sociais de governos municipal, estadual e federal. O recurso é chamado de Poupança Social e será utilizado para o pagamento de benefícios.

A conta é aberta de forma automática pelo órgão responsável pelo programa social, mas a ativação deve ser feita por meio do aplicativo do BB. O limite de valor é R$ 5.000 e são permitidas movimentações como envio e recebimento de Pix, saque, depósito, pagamento de contas e recarga de celular.

A conta é similar à da Caixa Econômica Federal, que mantém a poupança social digital com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem.

A poupança digital do BB ficará bloqueada até que o indivíduo faça o desbloqueio no aplicativo, se identificando, e crie senhas para movimentação online.

Os novos usuários devem cadastrar suas senhas digitalmente e aqueles que já possuem conta na instituição terão uma nova variação de poupança aberta -assim, os cartões e senhas existentes poderão ser utilizados normalmente.

A Poupança Social contempla programas como de custeio de aluguel, medicamentos, alimentação e material escolar.

COMO ATIVAR A CONTA POUPANÇA SOCIAL PELO APLICATIVO DO BB?

Passo 1: Vá até a loja de aplicativos do seu celular (Google Play ou Apple Store);

Passo 2: Com a loja de aplicativos aberta, procure pelo campo de busca e digite Banco do Brasil ou BB para baixar o aplicativo;

Passo 3: Com o aplicativo aberto, acesse: Poupança Social. Habilite o uso do app, em seguida coloque o número do seu CPF e atualize seus dados cadastrais -inserindo as informações solicitadas, as fotos do seu documento e selfie conforme as orientações em cada etapa.

Passo 4: Se já for cliente BB, utilize suas senhas já cadastradas para acesso. Caso não possua senhas cadastradas, cadastre novas senhas e confirme que tem ciência dos termos de compromisso.

José Ricardo Sasseron, vice-presidente de negócios, governo e sustentabilidade empresarial do BB, diz que é uma forma de inclusão social de pessoas não bancarizadas.

“Quando lançamos soluções como a Poupança Social, que possibilita o acesso ao crédito de forma rápida e segura, reforçamos nosso compromisso de sermos presentes na vida das pessoas. Atuamos para promover inclusão financeira e social, autonomia e dignidade”, afirma.

Os indivíduos que ficarem com dúvidas podem buscar atendimento na Central de Relacionamento BB, por meio do telefone 4004-0001, na opção 4, ou no chatbot BB no WhatsApp, cadastrando o número 4004-0001 e iniciando uma conversa com o tema Poupança Social.