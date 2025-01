Banco de sangue do HSPE tem estoque crítico e pede doações

O Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) em São Paulo encontra-se em uma situação alarmante, com o estoque crítico que pode impactar diretamente a saúde de pacientes que necessitam de transfusões e intervenções cirúrgicas. A instituição faz um apelo à população para que realize doações, especialmente dos tipos sanguíneos A negativo, B negativo, O negativo, AB negativo e O positivo, que estão em déficit.

Fábio Lino, diretor do Serviço de Hemoterapia do HSPE, destacou a importância contínua das doações de sangue: “Embora a necessidade de coleta se mantenha constante ao longo do ano, enfrentamos desafios na manutenção dos níveis de doadores, especialmente durante períodos de férias e feriados, quando muitos estão viajando. Além disso, variações climáticas também têm impacto na participação dos doadores. Por isso, é fundamental que a população adote uma rotina regular de doação”, enfatizou.

Uma única doação de 450 ml de sangue tem o potencial de salvar até quatro vidas, o que torna cada ato de generosidade extremamente valioso para aqueles que se encontram em tratamento médico. A instituição convida todos que têm a possibilidade a contribuir e fazer a diferença na vida de outros.

O Banco de Sangue do HSPE está aberto para doações de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados, das 8h às 16h. Os interessados podem comparecer ao seguinte endereço: Rua Pedro de Toledo, 1.800, São Paulo-SP.