Banco de sangue do Hospital do Servidor tem estoque crítico e pede doações

Todos os tipos sanguíneos são importantes e bem-vindos, mas o banco precisa com urgência de doações do tipo negativo (A-, B-, O- e AB-), já que é preciso repor para a manutenção dos estoques. Cada doação de 450 ml de sangue pode salvar até quatro vidas. O Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) funciona de segunda a sexta, das 9h às 16h, e aos sábado, das 8h às 16h. O acesso é pela Rua Pedro de Toledo, 1.800, Vila Clementino, São Paulo – Capital. Próximo à estação de metrô AACD-Servidor, linha lilás.

Para mais informações é só entrar em contato pelos telefones: (11) 4573-8902 / (11) 4573-8249.

Saiba como fazer sua doação voluntária no Banco de Sangue do HSPE:

Requisitos padrões permanentes

Apresentar boas condições de saúde;

Estar alimentado (recomenda-se evitar a ingestão de comida gordurosa nas 4 (quatro) horas que antecedam a doação e bebidas alcoólicas 12 horas antes da coleta);

Ter entre 16 e 69 anos;

Pesar no mínimo 50 kg;

Apresentar documento de identidade original com foto;

Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal.

Obs: Doadores que trouxerem crianças deverão vir acompanhados de outro adulto para que este cuide delas durante a sua doação. Caso contrário, não poderá doar.



Principais impedimentos temporários

Resfriado: aguardar 7 dias após desaparecimento dos sintomas;

Gravidez;

90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana;

Amamentação (se o parto ocorreu há menos de 12 meses);

Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

Tatuagem, maquiagem definitiva e micropigmentação (sobrancelhas, lábios, etc.) nos últimos 12 meses; se houver condição de avaliação da segurança do procedimento realizado, o prazo é 6 meses;

Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis: aguardar 12 meses;

Qualquer procedimento endoscópico (endoscopia digestiva alta, colonoscopia, rinoscopia etc.): aguardar 6 meses;

Extração dentária (verificar uso de medicação) ou tratamento de canal (verificar medicação): por 7 dias;

Cirurgia odontológica com anestesia geral: por 4 semanas;

Acupuntura: se realizada com material descartável: 24 horas; se realizada com laser ou sementes: apto; se realizada com material sem condições de avaliação: aguardar 12 meses;

Vacina contra gripe: por 48 horas;

Herpes labial ou genital: apto após desaparecimento total das lesões;



Confira algumas restrições:

Candidatos que apresentaram diagnóstico ou suspeita de coronavírus estão aptos a doar somente 10 dias após a completa recuperação;

Candidatos assintomáticos com teste positivo estão aptos a doar após 10 dias da data de realização do teste;

Candidatos que tiveram contato com casos positivos de contaminação por coronavírus estão aptos a doar após 7 (sete) dias do último contato;

Candidatos que fizeram isolamento voluntário ou por orientação médica estão aptos a doar após o término do tempo de indicação de isolamento.

Profissionais de saúde estão aptos a doar, desde que estejam fazendo uso correto de Equipamento de Proteção Individual (EPI).



Candidatos que foram vacinados contra Covid-19 só podem doar:

– 48 horas após cada dose (vacina Coronavac, da Sinovac/Butantan);

– 7 dias após cada dose (vacina da Oxford/AstraZeneca/Fiocruz);

– 7 dias após cada dose (vacina da Pfizer/BioNtec/Fosun Pharma);

– 7 dias após cada dose (vacina da Janssen-Cilag);



Principais impedimentos definitivos