Banco de leite do HSPE está com estoque 70% abaixo do ideal

O Banco de Leite Humano do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), em funcionamento há mais de 50 anos, enfrenta uma situação crítica e está com o seu estoque 70% abaixo do ideal. “As doações possibilitam a distribuição de leite humano aos recém-nascidos que estão internados na Unidade de Tratamento Intensivo neonatal, principalmente os prematuros, que precisam receber leite humano para melhorar a sobrevida”, esclarece o pediatra neonatologista Walter Nelson Cardo Junior, coordenador do Banco de Leite Humano do Hospital do HSPE.

O médico explica que o leite humano ainda não está em falta, mas que está sendo racionado e doado apenas aos casos mais prioritários seguindo critérios médicos, por isso é fundamental que haja aumento nas doações.

“O leite humano é recomendado até os dois anos de idade ou mais e, caso seja possível, de forma exclusiva até o sexto mês de vida para o desenvolvimento saudável do bebê, já que é a principal e mais completa fonte de alimento”, diz Walter. Ele fornece os nutrientes e anticorpos necessários aos recém-nascidos, favorece a relação afetiva mãe-filho e o desenvolvimento da criança, do ponto de vista cognitivo e psicomotor que auxilia no crescimento e na proteção contra doenças diversas, como infecções, alergias, diarreias e doenças respiratórias a curto, médio e a longo prazo.

“O leite humano é um alimento completo aos bebês e a sua doação é um ato de solidariedade que pode salvar vidas, especialmente dos prematuros.”

Quem pode doar?

De acordo com o Ministério da Saúde, qualquer mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano, desde que seja saudável e que não faça uso de nenhum medicamento que interfira na amamentação. De acordo com o órgão, o aleitamento materno é capaz de diminuir em até 13% a morte de crianças menores de cinco anos por causas preveníveis.

O Banco de Leite Humano do HSPE, além da coleta de doações, promove o acolhimento das mães com dúvidas e dificuldades na amamentação. O Banco retira o leite materno nas casas das doadoras cadastradas que moram próximas ao hospital, em data e horário preestabelecidos.

As lactantes que desejam fazer doações no Banco devem atender a alguns critérios, fazer uma entrevista e exames laboratoriais de sangue para garantir a segurança do processo. Após a doação, o leite passa por um processo de pasteurização na própria instituição, com rigoroso controle de qualidade e segue para armazenamento. Isso permite que ele seja distribuído aos bebês, contribuindo para a nutrição, saúde e diminuição de casos de morbimortalidade.

Para mais informações, entre em contato pelos telefones (11) 4573-8172 e (11) 4573-8247, das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira. Para localizar o Banco de Leite Humano mais próximo da sua residência, acesse o site da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano: bit.ly/localizacaoBLH