Banco de Alimentos recebe doação de 10 toneladas do ParkShopping São Caetano

O Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul recebeu a doação de 10 toneladas de alimentos não perecíveis (600 cestas básicas) do ParkShopping São Caetano, da Multiplan. A entrega foi realizada na manhã de segunda-feira (19/2).

Estiveram presentes a diretora do Fundo Social, Cida Rós, que representou a presidente da entidade e primeira-dama, Denise Auricchio, a gerente de marketing do ParkShopping São Caetano, Renata Belardinucci, e a coordenadora do Banco de Alimentos, Graziela Germani.

A arrecadação dos alimentos aconteceu durante a realização do projeto Arrecadômetro de Natal: transformando notas fiscais em solidariedade, do ParkShopping São Caetano, no final de 2023. Na ocasião, bastava o cliente cadastrar as notas fiscais das compras efetuadas nos 20 shoppings do grupo para transformar as compras em doações: cada nota equivalia a R$ 0,10 para instituições parceiras, que foram dobradas de valor pela Multiplan.

PARKSHOPPING SÃO CAETANO

Inaugurado no final de 2011, o ParkShopping São Caetano está localizado no Espaço Cerâmica, um complexo multiúso com edifícios residenciais e comerciais em uma área de 300 mil m². O shopping possui 218 lojas, sendo 15 âncoras e megalojas distribuídas em dois pisos (São Caetano e São Paulo).

Com foco nos públicos das classes A e B, o ParkShopping São Caetano atende não só as cidades do Grande ABC, como também a bairros de São Paulo localizados em seu entorno, como Ipiranga, Saúde, Mooca e Vila Prudente, entre outros. O empreendimento, portanto, tem a característica de ser regional e, para isso, há a preocupação constante em aperfeiçoar o seu mix de lojas para ser o mais completo nas áreas de moda, serviços, lazer e alimentação da região.

O ParkShopping São Caetano tem ainda o Supermercado St Marche e o parque indoor Hot Zone, que conta com mais de 100 atrações para adultos e crianças, no Piso Térreo, com espaço exclusivo para festas e acesso externo direto ao parque.