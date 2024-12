Banco Central do Brasil Anuncia Leilões de US$ 7 Bilhões para Estabilizar o Câmbio

O Banco Central do Brasil anunciou nesta sexta-feira (20) a realização de novos leilões extraordinários de dólares , totalizando US$ 7 bilhões, como parte de uma estratégia para estabilizar o mercado cambial e garantir a liquidez da moeda americana em meio às oscilações da economia mundial.

A primeira operação será um leilão de dólares à vista, com um limite de até US$ 3 bilhões, e as propostas poderão ser apresentadas entre 9h15 e 9h20. Em seguida, a instituição realizará dois leilões de linha, somando US$ 4 bilhões . Esta modalidade permite a venda de reservas ao mercado internacional à vista com o compromisso de recompra em prazos determinados.

Leilão A : Propostas serão recebidas entre 10h20 e 10h25 , com recomendação agendada para 2 de julho de 2025.

Leilão B : Ofertas poderão ser feitas entre 10h40 e 10h45 , com data de recompra inserida para 2 de outubro de 2025.

Cada operação terá um limite máximo de US$ 2 bilhões , e a liquidação está prevista para ocorrer na próxima terça-feira (24) , demonstrando agilidade nas ações do Banco Central.

Essas medidas refletem uma estratégia cuidadosa para lidar com a volatilidade cambial , especialmente em um contexto econômico global. Ao promover a estabilidade no mercado financeiro, o Banco Central busca garantir um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e manter a confiança dos investidores no país.

Os leilões extraordinários reforçam o papel essencial da autoridade monetária em mitigar riscos e oferecer soluções imediatas para as pressões cambiais, fortalecendo a resiliência econômica do Brasil.