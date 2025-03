Banco Central anuncia oferta de R$ 4 Bilhões em títulos públicos

O Banco Central do Brasil comunicou a realização de uma operação compromissada, na qual disponibilizará até R$ 4 bilhões em títulos públicos. Essa oferta ocorrerá na próxima sexta-feira, 6 de outubro, no período das 12h às 12h30. Cada instituição financeira poderá participar adquirindo até 100% do valor correspondente a cada proposta aceita para um mesmo tipo de título ou vencimento.

A operação contará com uma variedade de títulos, incluindo Letras do Tesouro Nacional (LTN), Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B), Notas do Tesouro Nacional Série F (NTN-F) e Letras Financeiras do Tesouro (LFT). Os vencimentos dos títulos abrangem datas que vão desde 2025 até 2060, proporcionando uma ampla gama de opções para os investidores.

As Letras do Tesouro Nacional terão vencimentos que vão de 1º de julho de 2025 a 1º de janeiro de 2032. Já as NTN-B estarão disponíveis com vencimentos entre 15 de agosto de 2026 e 15 de maio de 2055, enquanto as NTN-F terão seus vencimentos concentrados entre 1º de janeiro de 2027 e 1º de janeiro de 2035. Por fim, as LFT oferecerão vencimentos que variam de 1º de setembro de 2025 a 1º de março de 2031.

O Banco Central também informou que o preço de venda dos títulos será divulgado às 11h30, e os resultados da transação serão publicados a partir das 12h30. A liquidação da venda está programada para ocorrer na segunda-feira, dia 10, e a revenda será realizada no dia seguinte, 9 de junho.