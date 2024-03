Banco BV apoia instituto social do atleta Sandro Dias 

O banco BV, uma das maiores instituições financeiras privadas do país, firma parceria com o hexacampeão mundial de skate e referência no esporte, o atleta Sandro Dias, para colocar de pé o Instituto Sandro Dias. Localizado em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, o espaço será inaugurado ainda no primeiro semestre e vai oferecer aulas gratuitas de skate e outras atividades para cerca de 100 crianças e adolescentes — especialmente meninas — em situação de vulnerabilidade social.

Com a chancela de um dos maiores nomes do skate brasileiro, precursor da modalidade no Brasil e com o patrocínio do BV, o Instituto Sandro Dias promoverá a inclusão e a diversidade por meio do esporte, aproximando o público feminino e reforçando a importância de ter mais mulheres na cena do skate nacional.

As atividades serão direcionadas para crianças e adolescentes entre 06 e 17 anos que residem nas proximidades do instituto e estão devidamente matriculadas na escola — as aulas acontecerão no contraturno escolar. A previsão é que o espaço seja inaugurado ainda no primeiro semestre.

Referência

Também conhecido como Mineirinho, Sandro Dias ostenta títulos e feitos inéditos ao longo destes 30 anos como skatista — em 2004, foi o primeiro brasileiro a acertar a manobra 900º, que consiste em dar dois giros e meio no ar. Além do hexacampeonato mundial pela World Cup Skateboarding, foi tricampeão europeu, conquistou o ouro dos X Games de Los Angeles e representou o Brasil em inúmeros campeonatos no exterior.

“Firmar esta parceria é tirar do papel um sonho antigo. O esporte transformou minha vida, abriu portas e me levou a lugares inimagináveis. Com o patrocínio do banco BV, vou poder dividir com essa nova geração um pouco da minha gratidão pelo skate e apresentar novas atividades e possibilidades que muitas vezes não chegam às periferias”, resume Sandro Dias.

BV no Skate

Com mais um instituto, o BV estreita sua relação com a modalidade e fortalece laços que se formaram em 2018, com a reformas de pistas de skate, patrocínios a atletas, campeonatos e grandes eventos como STU, Street League, PAM AM e a Liga Amadora de Bowl.

A parceria com o maior nome do skate nacional reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento deste esporte no Brasil, reitera a confiança do BV no legado do atleta Sandro Dias e em valores que se conectam no skate e no banco, como coragem, parceria e inclusão.

Nos últimos 6 anos, o banco BV apoiou 11 institutos de atletas olímpicos e paralímpicos em todo o Brasil, auxiliando a tirar do papel projetos de grande impacto social em áreas de vulnerabilidade social.

“Acreditamos no esporte como ferramenta transformadora da sociedade, com o poder de incluir, instruir e apresentar a crianças e adolescentes caminhos e possibilidades que abrirão portas no futuro. É uma honra unir forças com um atleta de ponta como o Sandro Dias, para melhorar a realidade de centenas de pessoas”, explica Tiago Soares, gerente executivo de Marketing Institucional e ESG no banco BV.

Em linha com as demais iniciativas apoiadas pelo banco, o BV participa ativamente de todas as etapas do projeto, fornecendo recursos financeiros e meios para o fortalecimento da organização com workshops temáticos, mentorias, monitoramento de indicadores e todo suporte técnico necessário para que o Instituto Sandro Dias continue transformando a vida de centenas de pessoas diariamente.