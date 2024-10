Bancada do Partido Verde formaliza apoio à candidatura de Hugo Motta

A Bancada do Partido Verde na Câmara dos Deputados anunciou, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (31), apoio à candidatura de Hugo Motta, do Republicanos, para a presidência da Câmara dos Deputados. O anúncio foi feito pelo líder, Luciano Amaral (PV/AL), acompanhado do deputado Clodoaldo Magalhães (PV/PE) e dos líderes dos outros partidos da Federação, PT e PcdoB.

A decisão da bancada foi unânime entre os deputados e reflete a busca por um Legislativo comprometido, especialmente com o diálogo e com o compromisso em enfrentar as questões sociais e econômicas que impactam o futuro do Brasil. O apoio representa a decisão dos deputados Bacelar (PV/BA), Aliel Machado (PV/PR) e Reginaldo Veras (PV/DF).

Para a bancada, apoiar o deputado Hugo Motta é uma escolha que visa fomentar um diálogo mais aberto e inclusivo dentro da Câmara, aspectos fundamentais para o fortalecimento da nossa democracia.

“Hugo é um político experiente, com um histórico de diálogo e respeito às pautas que promovem o desenvolvimento do Brasil. Tenho convicção de que sua sensibilidade política garantirá harmonia entre os poderes e foco nas pautas essenciais para o progresso do Brasil”, afirmou Amaral, líder da bancada do Partido Verde.

Estiveram presentes na agenda os líderes Isnaldo Bulhões (MDB), Márcio Jerry (PcdoB), Odair Cunha (PT), entre outros.

Para Clodoaldo, a liderança de Hugo à frente da Casa do Povo deve trazer respostas para os dilemas da sociedade. “Nós, do PV, temos certeza de que, com Motta, vamos avançar em pautas como saúde, educação, segurança e desenvolvimento sustentável do país”, finalizou o vice-líder da Federação Brasil da Esperança.

Ao ser questionado, durante a coletiva, sobre condicionantes para o apoio, Luciano enfatizou que não há acordos, mas um compromisso de valorização dos parlamentares e dos valores fundamentais da legenda. “Reafirmamos nosso compromisso em trabalhar em conjunto com outras legendas em busca de um Brasil mais justo e sustentável”, concluiu.