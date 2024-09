Banca de Quadrinistas recebe como expositores cinco convidados e a série Quadrinhos A2

O Itaú Cultural realiza no dia 29 (domingo) a edição de setembro da Banca de Quadrinistas. Das 11h às 16h, seis convidados expõem sua produção em HQ no espaço dedicado à atividade no Bulevar do Rádio, área localizada na rua Leôncio de Carvalho, entre a sede do IC e o Sesc Avenida Paulista. São eles: o diretor de vídeo e ilustrador D.K.; a quadrinista Helô D’Angelo, com seu trabalho direcionado à temática de direitos humanos; o roteirista de quadrinhos Jun Sugiyama; a quadrinista Lily Carroll, que aborda temas como LGBTQIA+, fantasia e horror na sua produção; a ilustradora Maria Isabela, conhecida como Lazuc, cuja atuação é direcionada a histórias de referências pretas; e Cris Eiko e Paulo Crumbim com a sua série autobiográfica Quadrinhos A2, em uma mescla entre o cotidiano e o fantástico.

Os participantes da Banca de Quadrinistas são selecionados a partir do chamamento aberto pelo Itaú Cultural para interessados em integrar a programação (seguem abaixo mais informações). A programação acontece até novembro, sempre no último domingo do mês. A edição de outubro não será realizada, devido um possível segundo turno das eleições municipais, que pode acontecer no dia 27.

Participantes

D.K. é diretor de vídeo e ilustrador, que publicou, nesse ano, a HQ Os Recortes de Tausek. Ele traz em seu currículo formações em diferentes áreas e países. Estudou cinema em Cuba e na Argentina, quando passou a produzir curtas-metragens e filmes publicitários para grandes marcas. No Brasil, cursou design gráfico na Escola Técnica Estadual Carlos de Campos, em São Paulo, e estudou ilustração com o artista gráfico, quadrinista e professor Rafael Coutinho.

Jun Sugiyama começou sua trajetória como roteirista de quadrinhos em 2014. Ele já teve trabalhos publicados em coletâneas como Gibi Quântico e lançou a série JaPow, com Eduardo Capelo. O quadrinho Romaria, editado pela JBC, e assinado com o artista Alexandre Carvalho, recebeu o prêmio Bronze no International Manga Awards, em 2018.

A quadrinista paulistana Helô D’Angelo tem sua produção focada nos direitos humanos, presente em livros como Dora e a gata, Pequeno manual de defesa pessoal, Nos olhos de quem vê, Isolamento, Boy dodói e Só com a gente. Sua obra ultrapassou fronteiras dentro e fora do país, integrando eventos como as Bienais do Rio de Janeiro e de Alagoas, a Semana do Quadrinho Nacional, em Manaus, e a exposição Era uma vez um país (mais ou menos) maravilhoso, em Portugal. Dentro desse processo de internacionalização, Pequeno manual de defesa pessoal será publicado em birmanês e espanhol, e Boy Dodói, em alemão.

Lily Carroll, por sua vez, tem dedicado sua produção atual ao tema LGBTQIA+, o porn positive (movimento social e filosófico que busca mudar atitudes e normas culturais em torno da sexualidade), e à fantasia e ao horror. Com formação em desenho de comunicação, desenho de moda e biblioteconomia, a quadrinista já foi editora e redatora de revistas de cultura pop e animação japonesa. Em 2020 ilustrou Quimera, que aborda o tráfico atlântico de escravizados.

A temática racial também conduz o trabalho de Maria Isabela da Silva Gomes, a Lazuc, historiadora de formação, que fecha o grupo de quadrinistas dessa edição. Mestranda em História pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) sobre o reconhecimento da cidadania na imprensa negra (1833), ela usa em seu trabalho traços marcados e cores vivas para ilustrar e refletir sobre a história preta. A artista busca ilustrar essas referências de forma leve e acessível.

O grupo de participantes da Banca de Quadrinistas de setembro fecha com a série Quadrinhos A2, de Cris Eiko e Paulo Crumbim, hoje composta por sete livros e três spin offs – séries derivadas –, reunindo mais de 800 páginas de quadrinhos. Entre os livros está, por exemplo, Andei por Entre as Frestas e Te Trouxe Flores, Pedras e Algumas Miudezas, que lança uma investigação sobre o atual momento do país, fazendo uso do fantástico e do absurdo para apresentar retratos do Brasil contemporâneo em quadrinhos. A série, publicada pela MINO, foi contemplada pelo programa Rumos Itaú Cultural 2019-2020 e foi finalista do Prêmio Jabuti 2023.

Chamamento

Os interessados em participar das próximas edições da Banca de Quadrinistas, do Itaú Cultural, têm até o dia 23 de outubro para se inscrever para a seleção, por meio deste formulário, disponível no site da instituição.

Os selecionados receberão um cachê de R$ 1 mil brutos. Os custos de transporte e hospedagem ficam a cargo dos artistas ou coletivos.

SERVIÇO

Banca de Quadrinistas – Setembro

Com os quadrinistas D.K., Helô D’Angelo, Jun Sugiyama, Lily Carroll e Maria Isabela (Lazuc), e a série Quadrinhos A2, de Cris Eiko e Paulo Crumbim

Dia 29 de setembro (domingo), das 11h às 16h

No Bulevar do Rádio

Rua Leôncio de Carvalho, s/n, Paraíso. São Paulo/SP – entre o Itaú Cultural e o Sesc Avenida Paulista

Duração: 300 minutos

Capacidade: Livre

Gratuito

Chamamento – Banca dos Quadrinistas de agosto a novembro:

Inscrições até o dia 23 de outubro.

Pelo link disponível no site do Itaú Cultural.