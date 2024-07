Banca de Quadrinistas de julho distribui HQ sobre Naná Vasconcelos e recebe 6 convidados

O Itaú Cultural realiza a Banca de Quadrinistas de julho no dia 28 (domingo), das 11h às 16h, com mais uma seleção de artistas que irão expor seus trabalhos no Bulevar do Rádio, novo espaço de convivência entre o Itaú Cultural e o Sesc Avenida Paulista. As convidadas deste mês são Benitta, Cora Ottoni e Roberta Veloso, junto de Di Gomes e Eliezer França para mostrarem suas HQs ao público e para encontros espontâneos com os visitantes que quiserem saber mais sobre essa arte.

Os participantes da Banca de Quadrinistas são selecionados a partir do chamamento aberto pelo Itaú Cultural para interessados em integrar a programação. Todas as edições acontecem até novembro e seguem este formato (abaixo, mais informações sobre o chamamento).

Além dos artistas, a Banca deste mês conta com a participação da Kitembo Edições Literárias do Futuro, uma editora que produz, publica e distribui livros de literatura negra no campo da fantasia, horror, ficção científica, novelas e afrofuturismo. Localizada no bairro Brasilândia, conta com um catálogo de 24 títulos e mais de 50 autores, que representam 12 estados do país.

Outra peculiaridade dessa edição é a distribuição da HQ Quase dois irmãos, que apresenta Naná Vasconcelos e seu berimbau como amigos e protagonistas dessa história. Criada para a Ocupação Naná Vasconcelos, que fica em cartaz no IC até o dia 27 de outubro, ela conta a vida do percussionista pernambucano por meio do roteiro do jornalista Mateus Araújo e dos traços do quadrinistas Diox, tendo como fio condutor a relação dele com o berimbau.

Participantes

A quadrinista Benitta é mineira de Uberlândia e cresceu em São Paulo. Depois de se aproximar das artes aos cinco anos, criando suas próprias histórias em quadrinhos, hoje @benittad – como é conhecida nas redes sociais – passa tardes desenhando em cafés e ilustra seus trabalhos com suas vivências de uma pessoa negramarela, como ela se autointitula.

Cora Ottoni, por sua vez, registra uma trajetória intensa no universo dos quadrinhos nos últimos anos. É autora de Os Zeladores do Tempo, Corenstein e A Colher. Convidada pela Mauricio de Sousa Produções para integrar a série Graphic MSP, ela publicou Denise –Arraso. Esse é um projeto da produtora voltado para quadrinistas brasileiros com estilos diferentes para criar histórias inéditas com os seus personagens, mas com os traços gráficos do artista convidado. Ela também foi indicada ao Prêmio HQMix, mais de uma vez, e venceu o prêmio LeBlanc de 2020 na categoria Melhor Publicação de Tiras, por Corenstein – Volume 2 – Como faz para parar?

Outra participante da programação, a quadrinista Roberta Veloso é professora de História e produziu sua primeira obra autoral, Caetana, durante seu mestrado na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). A publicação é uma adaptação livre em narrativa gráfica sequencial de Caetana diz não: histórias de mulheres na sociedade escravista brasileira, obra historiográfica da autora Sandra Graham. Atualmente, Roberta vive em Ubatuba e desenvolve uma HQ sobre a história local.

Di Gomes se iniciou na aventura quadrinista como um hobby para os dias de tédio, encontrando, assim, uma maneira de se expressar. Residente em Barueri, atualmente ele divide sua paixão de criar quadrinhos com a produção de games.

O grupo de quadrinistas de julho fecha com Eliezer França, artista paraense que diz ter se percebido inserido no mundo das artes desde os tempos de escola. Ele aprendeu a desenhar e a fazer animações em fundações socioeducativas. Além do amor pelos quadrinhos, ele luta por um reconhecimento maior da Amazônia, região de onde veio, buscando propagar cada vez mais uma mensagem da conexão e preservação das sociedades tradicionais e florestas. Faz animações e histórias em quadrinhos há mais de 10 anos e hoje vive de sua arte.

Chamamento

Os interessados em participar das próximas edições da Banca de Quadrinistas, do Itaú Cultural, têm até o dia 23 de outubro para se inscrever para a seleção, por meio deste formulário, disponível no site da instituição.

No ato da inscrição, o artista ou coletivo deverá indicar as datas que poderá participar da programação. Todas as datas poderão ser indicadas pelos candidatos, que, no entanto, só poderão ser selecionados para apenas uma delas.

Os selecionados receberão um cachê de R$ 1 mil brutos. Os custos de transporte e hospedagem ficarão a cargo dos artistas ou coletivos que participarão.

SERVIÇO

Banca de Quadrinistas – JULHO

Com Benitta, Cora Ottoni, Roberta Veloso, Di Gomes, Eliezer França e editora Kitembo

Dia 28 de julho (domingo), das 11h às 16h

No Bulevar do Rádio

Rua Leôncio de Carvalho, s/n, Paraíso. São Paulo/SP – entre o Itaú Cultural e o Sesc Avenida Paulista

Duração: 300 minutos

Capacidade: Livre

Gratuito

Classificação indicativa de cada banca:

-Benitta: Livre

-Cora Ottoni: 12 anos

-Di Gomes: 14 anos

-Eliezer França: Livre

-Kitembo Literatura Edições Literárias do Futuro: 14 anos

-Roberta Veloso: 12 anos

Chamamento – Banca dos Quadrinistas de agosto a novembro:

Inscrições até o dia 23 de outubro.

Pelo link, disponível no site do Itaú Cultural.

Itaú Cultural

Avenida Paulista, 149, próximo à estação Brigadeiro do metrô