Balneário Camboriú recebe grua inédita no país

O mercado de construção civil de Balneário Camboriú é referência no Brasil e no exterior, seja pelas alturas alcançadas pelos empreendimentos, seja pela esbeltez, pela tecnologia empregada e pelo ineditismo. Um novo capítulo começa a ser escrito essa semana com a instalação da Grua Luffing Jib, que está sendo montada no canteiro de obras do Titanium Tower, localizado na Av. Atlântica, no centro da cidade.

O engenheiro responsável pela elaboração do equipamento, Rodrigo Fernandes da Silva, explicou que a grua foi especialmente desenvolvida para o empreendimento, atendendo as mais rígidas normas e sendo uma das mais modernas em operação. “Devido ao mais alto nível das exigências nas necessidades logísticas internas nas obras, foi necessário desenvolver uma grua muito especial, que se enquadra nas categorias das maiores obras do mundo”, explica.

A inspiração do equipamento veio do equipamento utilizado na construção do Shanghai Tower, que contou com a participação do engenheiro Rodrigo Fernandes da Silva em dois estágios no processo de construção. “O resultado foi uma grua totalmente nova, com dimensões e capacidades de movimentação de carga ainda não vistas no país”, explica.

O diretor de engenharia da FG, o engenheiro André Bigarella, explica que a movimentação de cargas requer precisão e planejamento cuidadoso. “Escolher um guindaste moderno, que atenda as necessidades de mercado e também traga ganhos efetivos para todos os estágios da obra é primordial”. Bigarella pontua que a Grua Luffing Jib é uma das mais seguras do mercado, mais rápida, com uma capacidade de transporte de carga quatro vezes maior do que as existentes no Brasil e que gera mais produtividade nos canteiros de obra. “Com a aplicação deste produto na obra estamos também prevendo aceleração da entrega do empreendimento, mais uma inovação e compromisso com nossos clientes”, completou.

“Todas as inovações trazidas para o mercado são fruto das nossas pesquisas e viagens ao exterior. Recentemente, em visitas a parceiros e obras importantes nos EUA, Ásia , Japão e Europa percebemos que as gruas utilizadas eram diferentes das aplicadas no mercado brasileiro e fomos em busca dessa tecnologia”, destaca André Bigarella.

Entendendo o funcionamento da Grua Luffing Jib

A Grua Luffing Jib se difere dos guindastes tradicionalmente utilizados na construção civil no país por ter uma lança móvel, que se desloca verticalmente entre ângulos de 15 a 85 graus e foi projetada para atender às necessidades da construção de arranha-céus. Ela é composta por uma torre fixa e uma lança que se move. Em contraponto, possui também uma plataforma giratória para controle do equipamento.

Outra curiosidade é que nesse tipo de grua, a lança que pode ter até 50 metros de comprimento, nunca fica na posição horizontalmente fixa como as demais gruas, ela é móvel e se inclina conforme a necessidade de movimentação no eixo de distribuição, ou seja, ela diminui o raio de operação inclinando a lança, aumentando dessa forma a eficiência na distribuição das cargas. Isso tudo é feito por uma cabine de operação no centro de giro do equipamento, que tem vista panorâmica, condicionador de ar, cortinas e um sistema de comunicação sofisticado.

Entenda os desafios

“O desafio era desenvolver um equipamento, que tivesse ao mesmo tempo alta capacidade de carga, com altas velocidades de operação sem comprometer as camadas de segurança do equipamento, ou seja, era como afinar um instrumento musical para um músico extremamente exigente, mas esse “instrumento” pesa mais de 70 toneladas, possui até 75 metros de altura e é capaz de elevar até 8 toneladas de carga de uma só vez. Isso é uma capacidade de carga até 4 vezes superior as gruas convencionais”, explicou Rodrigo Fernandes da Silva.

“Os sistemas eletroeletrônicos também foram concebidos usando os equipamentos de controle mais modernos do mundo, o que nos assegura qualidade em todas as etapas do processo”, finaliza André Bigarella, diretor de engenharia da FG Empreendimentos.

Sobre o Titanium Tower

Localizado em uma das áreas com maior valorização imobiliária de Balneário Camboriú, a avenida Atlântica, em frente a ilha das Cabras, com 240 metros de altura, sendo um apartamento por andar, com exclusivas 40 unidades, o empreendimento conta com um design contemporâneo e vistas infinitas 360 graus. Os apartamentos variam de 343,73 m² a 795,89 m² e o Titanium Tower conta com mais de 1.800m² de área de lazer, distribuída em dois andares. A Mansão Suspensa conta com sete suítes, o apartamento duplex e a cobertura do empreendimento contam com seis suítes, sendo 3 masters com banheira de imersão e vista panorâmica, nas 3 tipologias, duas piscinas privativas (mansão suspensa), sendo uma interna com SPA e outra externa com hidro e borda infinita, distribuídos em dois andares e quase 800 m². A mansão suspensa e os cuplex estão avaliados em R$ 85 milhões de reais cada e a cobertura na ordem de R$ 95 milhões de reais.