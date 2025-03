Balneário Camboriú recebe BT400 com os melhores do Beach Tennis mundial

A cidade de Balneário Camboriú será o centro do Beach Tennis mundial nesta semana, recebendo o aguardado BT400 de 2025. O evento, que acontece de quarta-feira (26) a sábado (29) na Barra Norte da Praia Central, reunirá os melhores atletas do mundo, incluindo os Top 10 do ranking masculino e feminino, prometendo grandes confrontos e um dos torneios mais disputados da temporada.

Entre os destaques da competição está a brasileira Sophia Chow, atual número 5 do mundo e número 2 do Brasil. Sophia chega ao torneio embalada e determinada a conquistar seu quinto título ITF BT400 ao lado de sua parceira Vitória Marchezini. A dupla tem grandes expectativas após boas campanhas recentes e quer consolidar seu domínio no cenário internacional.

“Estamos muito bem preparadas e confiantes para esse torneio. Treinamos forte e sabemos que o nível da competição será altíssimo, mas nosso objetivo é o título. Vamos entrar em quadra com foco total e impondo o nosso ritmo”, declarou Sophia.

Estrutura e formato do torneio

O BT400 de Balneário Camboriú contará com uma premiação total de US$ 40.000 e terá a participação de 32 duplas na chave principal, composta por atletas classificados via ranking, wild cards e aqueles que avançarem no qualifying. A fase de oitavas e quartas de final acontece na sexta-feira (28), enquanto as semifinais e a grande final estão programadas para o sábado (29).

O evento terá entrada gratuita no complexo, mas os espectadores poderão adquirir ingressos para a quadra principal e áreas VIP, garantindo uma experiência ainda mais exclusiva para os fãs do esporte.

Com um cenário paradisíaco, estrutura de alto nível e os melhores jogadores do mundo em ação, o torneio promete ser uma das etapas mais emocionantes do Beach Tennis em 2025.

Serviço:

Torneio: BT400 Balneário Camboriú 2025

Data: De 26 a 29 de março de 2025

Local: Barra Norte da Praia Central, Balneário Camboriú/SC

Premiação: US$ 40.000