Balneário Camboriú é o destino preferido dos brasileiros para o Natal

Balneário Camboriú, localizada no litoral norte de Santa Catarina, foi eleita como o destino preferido dos brasileiros para celebrar o Natal, de acordo com um levantamento realizado pela plataforma Booking. A cidade, muitas vezes referida como a “Dubai Brasileira” devido à sua modernidade e atrativos turísticos, ocupa a terceira posição entre os locais mais cobiçados para a comemoração do Ano Novo.

O estudo revelou ainda outros destinos populares para as festividades de fim de ano no Brasil. No que diz respeito ao Natal, Fernando de Noronha, em Pernambuco, e Maragogi, em Alagoas, dividem a segunda colocação na preferência dos viajantes. Porto de Galinhas aparece logo em seguida, ocupando o terceiro lugar. Outros locais destacados incluem Arraial da Ajuda, Rio de Janeiro, Campos do Jordão, Recife, Natal e Florianópolis.

No contexto das celebrações do réveillon, Florianópolis desponta como o sexto destino mais procurado e também figura na nona posição para o Natal. Santa Catarina mantém-se em evidência com dois destinos notáveis nas listas de final de ano. Fernando de Noronha lidera as escolhas para a virada do ano, seguido pelo Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, Porto de Galinhas e Maragogi. Na sequência estão Florianópolis, Arraial da Ajuda, Salvador, Natal e Recife.