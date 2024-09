Ballet IV Centenário e atividades gratuitas ocupam o Vale do Anhangabaú

Setembro começa com uma programação gratuita no Novo Anhangabaú e apresenta uma variedade de eventos para todos os gostos. Na quinta-feira (05), o público poderá revisitar quatro coreografias do Ballet IV Centenário com uma nova perspectiva. No sábado (07), a atividade Meditação e Aromas promete promover o bem-estar por meio de técnicas de meditação e aromaterapia. Além disso, às terças-feiras acontecem as aulas de Hip Hop, enquanto as sextas-feiras o projeto Dança dos Povos, oferece oficinas de danças sociais, ciganas e étnicas. A programação também inclui Caratê, Afoxé Omode Obá, Skate Park Iniciantes, Funk, Skate e Música, Circuito de Patins e Zumba.

Confira abaixo todos os destaques da semana, que são gratuitos: