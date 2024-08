Balera, Berbel e Mitne reafirma compromisso com Diversidade, Equidade e Inclusão 

O escritório de advocacia Balera, Berbel e Mitne foi novamente reconhecido por suas iniciativas em diversidade, equidade e inclusão (D&I), sendo listado pelo 3º ano consecutivo no prestigiado guia “Análise Advocacia Diversidade e Inclusão”. A 4ª edição da publicação acaba de ser lançada, destacando as bancas jurídicas que possuem práticas efetivas e comprometidas com D&I em suas operações.

A publicação, maior balizador do mercado jurídico brasileiro, é resultado de entrevistas com os heads jurídicos das maiores empresas do país que indicam e recomendam os escritórios e advogados que mais admiram.

“Agradecemos e parabenizamos a Análise Editorial por esse prestigiado trabalho, e reforçamos o nosso compromisso em fazermos, juntos, uma sociedade mais justa e inclusiva!”, afirma Wagner Balera, sócio do escritório.

O guia “Análise Advocacia Diversidade e Inclusão 2024” é fruto de um extenso trabalho de pesquisa que avalia as práticas de D&I adotadas por escritórios de advocacia em todo o país. Diferentemente de um ranking, a publicação elenca os escritórios que demonstram, por meio de políticas e iniciativas concretas, um compromisso real com a diversidade e inclusão.

Essa publicação reúne as melhores práticas de D&I, destacando programas e políticas já estruturadas em bancas jurídicas que buscam um impacto positivo tanto no ambiente interno quanto na sociedade em geral.