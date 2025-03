Balança comercial brasileira tem déficit de US$ 323 mi em fevereiro

Em fevereiro de 2025, a balança comercial do Brasil registrou um déficit de US$ 323 milhões, conforme divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), que integra o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). Este resultado contrasta com o superávit de US$ 5,1 bilhões observado no mesmo mês do ano anterior.

No segundo mês deste ano, as exportações brasileiras totalizaram US$ 22,928 bilhões, representando uma diminuição de 1,8% em comparação ao ano anterior. Em contrapartida, as importações atingiram a cifra de US$ 23,252 bilhões, uma elevação significativa de 27,6%. No acumulado do ano até agora, o saldo positivo ficou em US$ 1,934 bilhão, uma queda expressiva de 82,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. As exportações somaram US$ 48,252 bilhões, com uma redução de 3,6%, enquanto as importações chegaram a US$ 46,318 bilhões, com um aumento de 19,6%.

A corrente de comércio, que abrange a soma das exportações e importações, alcançou US$ 94,751 bilhões, refletindo um crescimento de 6,5%. A Secex estima que o Brasil poderá atingir um superávit comercial entre US$ 60 bilhões e US$ 80 bilhões em 2025. Essa previsão é fundamentada em estimativas que projetam exportações variando entre US$ 320 bilhões e US$ 360 bilhões e importações entre US$ 260 bilhões e US$ 280 bilhões.

Em relação às exportações agropecuárias brasileiras, houve um crescimento de 1,3% em fevereiro quando comparado ao mesmo mês do ano anterior. Por outro lado, o setor da indústria extrativa registrou uma queda acentuada de 26,4%, enquanto a indústria de transformação observou um aumento de 8,05%.

No tocante às importações, as compras do setor agropecuário cresceram 30,39%. Já a indústria extrativa viu uma redução de 18,93%, enquanto a indústria de transformação teve um incremento significativo de 30,98%.

As exportações brasileiras destinadas à China, Hong Kong e Macau – os principais mercados para os produtos brasileiros – caíram 21,12% em fevereiro em relação ao mesmo mês do ano passado. As vendas totais para a região asiática também apresentaram uma retração de 14,11%.

Por outro lado, as vendas para a América do Norte aumentaram em 20%, para a América do Sul subiram 19,03%, e as vendas para a Europa tiveram um crescimento de 7,93%.

No que diz respeito às importações provenientes da China, Hong Kong e Macau, houve um aumento substancial de 76,8% em fevereiro deste ano se comparado ao mesmo período em 2024. As importações totais da Ásia também cresceram consideravelmente em 58%. Além disso, os desembarques da América do Norte aumentaram em 17,24%, da América do Sul subiram em 20,33%, e as importações vindas da Europa registraram uma alta modesta de 4,11%.