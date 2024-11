Balança agro SP embarques de café sobem mais de 40% e superam US$ 1 bilhão

No acumulado de janeiro a outubro de 2024, as exportações do agro de São Paulo registraram alta de 11,2%, alcançando US$25,77 bilhões. O resultado gerou um superávit de mais de US$21 bilhões na balança comercial paulista. Entre os produtos mais embarcados no período, destaca-se o café, com aumento de 41,4%. Os dados fazem parte do levantamento realizado pelos pesquisadores do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

O grupo café, tradicional no estado de São Paulo, registrou 4,1% de participação e atingiu vendas de mais de US$1 bilhão, com aumento de 41,4% em relação ao ano passado, sendo 71,7% de café verde e 24% de café solúvel.

“A cafeicultura paulista é historicamente importante para a economia de São Paulo, na geração de renda e de empregos. O bom resultado na balança comercial é reflexo do árduo trabalho dos cafeicultores de todo o Estado, que produzem os melhores grãos do País”, afirma Guilherme Piai, secretário de Agricultura de São Paulo.

Além do grão, outros produtos agrícolas tiveram destaque na balança, como sucos (+30,6%), complexo sucroalcooleiro (+23,9%) e produtos florestais (+18,9%). No entanto, o complexo soja apresentou queda significativa (-35%), refletindo as oscilações tanto nos preços quanto nos volumes exportados.

Principais produtos de exportação e crescimento dos setores

● Complexo sucroalcooleiro: 40,7% de participação no agro paulista, com US$ 10,48 bilhões, com o açúcar representando 93,0% e o etanol 7,0%;

● Carnes: 11,2% de participação, somando US$ 2,89 bilhões, sendo a carne bovina responsável por 84,1%;

● Produtos florestais: 10,3% de participação, na ordem de US$ 2,66 bilhões, com 55,2% em celulose e 37,2% de papel;

● Sucos: 9,1% de participação, com US$2,34 bilhões, dos quais 98,2% foram sucos de laranja.

● Complexo soja: 8,5% de participação, registrando US$ 2,18 bilhões, com a soja em grão correspondendo a 77,1%;

Demanda de café para China

O aumento da demanda chinesa por café, principalmente por cafés especiais, deve gerar uma série de oportunidades de negócios para empresas e agricultores do estado de São Paulo. A avaliação é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), que participou, em Xangai, da Exposição Internacional de Importação da China (Ciie).

País inventor do chá, a China “conheceu” o café há pouco tempo e viu o consumo disparar. Há 15 anos, eram apenas 18 mil toneladas por ano. Já em 2023, foram 300 mil, das quais 20% importadas do Brasil, maior produtor e exportador de café do mundo e maior fornecedor para o mercado chinês.

Navio sustentável leva café para França

O Porto de São Sebastião, no litoral de São Paulo, inicia nesta semana o carregamento de cerca de 600 toneladas de café a serem transportadas até a França por um navio sustentável, movido a vela e energia eólica. O produto saiu de uma fazenda em Mococa, no interior paulista, e levará três semanas para chegar ao porto de Le Havre.

O carregamento prevê a exportação de 700 pallets com 14 sacas de café em cada um deles, totalizando 9,8 mil sacas. Além disso, também serão embarcadas algumas sacas contendo semente de cacau brasileiro para a indústria europeia de chocolates.

É a primeira viagem do veleiro-cargueiro Artemis, que saiu diretamente do estaleiro onde foi fabricado, no Vietnã, para São Sebastião. A proposta é realizar a operação da forma mais sustentável possível, desde a produção até o transporte. Por isso a escolha do Porto de São Sebastião para o transporte do café. O local é administrado pela Companhia Docas de São Sebastião, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, e possui o selo verde.

Em setembro de 2024, o Porto de São Sebastião realizou a primeira operação de café para exportação depois de mais de 60 anos sem movimentações deste tipo. Mais de 8 mil toneladas de café verde produzidos em Minas Gerais e São Paulo foram embarcadas com destino à Alemanha. A última operação do setor cafeeiro feita no Porto de São Sebastião havia ocorrido na década de 1960.

Expansão do porto

Está aberta também a consulta pública para a implantação de um novo terminal no Porto de São Sebastião, com investimentos estimados em R$660 milhões. O arrendamento do terminal SSB01 prevê a realização de obras em uma área operacional de 262 mil m², em terra, e a construção de um novo píer com dois berços de atracação de navios. As obras vão quadruplicar a capacidade de carga movimentada pelo Porto e passará a ter uma capacidade de movimentação de pelo menos 4,3 milhões de toneladas anuais.