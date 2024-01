Baka Gallery participa do terceiro e último ciclo da Nano Art Hub com artistas negros brasileiros e africanos

A Baka Gallery participa do terceiro e último ciclo da 1ª edição da Nano Art Hub, feira de arte que segue em cartaz até o dia 4 de fevereiro, no piso térreo do Shopping Lar Center, com um espaço de resistência e empoderamento, trazendo à tona a voz e a expressão artística de artistas negros brasileiros e africanos.

A seleção de obras, entre elas pinturas, fotografias, instalações e desenhos, aborda questões urgentes e necessárias: ao longo da história, vozes negras foram silenciadas e marginalizadas, perpetuando um sistema de opressão que existe até os dias de hoje. Desta forma, os artistas André Miagui, Carlos Evangelista, Kwaku Ananse, Lavi Kasongo, GC*OBRABO, Otiniel Lins, Paulo Chavonga, Rubens Respirarte e Will Messias rompem com esse ciclo e reivindicam seus respectivos espaços e narrativas, apresentando ao público suas visões, experiências, complexidades e desafios já enfrentados.

Ao se posicionarem de forma anticolonial, os artistas desconstroem estereótipos e preconceitos enraizados na sociedade, promovendo um diálogo aberto sobre a importância da igualdade racial e social. A mostra é um convite para o visitante refletir acerca das estruturas de poder que perpetuam a violência e a discriminação – as obras expostas denunciam a violência policial, o genocídio da população negra, a falta de acesso à educação e oportunidades, além de outros temas que afetam diretamente as periferias.

Serviço

1ª edição – Nano Art Hub

Período expositivo: até 4 de fevereiro

Funcionamento: quarta a sábado, das 12h às 21h; domingos e feriados, das 14h às 19h. Fechado às segundas e terças

Local: Shopping Lar Center | Av. Otto Baumgart, n° 500 – Vila Guilherme – piso térreo – São Paulo/SP

Entrada gratuita