Baixista do Ultraje a Rigor passa por nova cirurgia dez meses após ser baleado na cabeça

Rinaldo Oliveira Amaral, o baixista da banda Ultraje a Rigor conhecido como Mingau, passou por nova cirurgia neste sábado (13), dez meses após ter sido baleado na cabeça. Ele colocou uma prótese para ajudar na reconstrução do crânio.

O procedimento chamado cranioplastia durou cerca de cinco horas e, segundo a assessoria de Mingau, ele passa bem. A expectativa é que baixista deva levar até três semanas para se recuperar e, após o período, uma nova avaliação será feita pela equipe médica que acompanha o músico.

Mingau está sob os cuidados do neurocirurgião Hugo Sterman Neto. “A técnica que utilizamos é individualizada. Em um molde com a impressão negativa da falha, colocamos o PMMA (polimetilmetacrilato), que é um acrílico. Após secar, fixamos a placa com parafusos de titânio”, explicou o médico em nota divulgada pela equipe do músico.

Mingau foi baleado na cabeça em setembro de 2023, quando o carro em que estava foi atingido por projéteis durante um tiroteio no bairro Ilha das Cobras, em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Desde então, o músico ficou quatro meses internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, em São Paulo. Em janeiro, ele chegou a ter alta e realizar o tratamento em casa, mas foi internado novamente após um quadro de infecção.