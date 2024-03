Baixada Santista vai receber R$ 70 milhões para reestruturar forças de segurança

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) vai destinar cerca de R$ 70 milhões em investimentos em segurança para os municípios da Baixada Santista. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (11), durante evento do Ciclo Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança (Conseg), realizado em Santos.

Os valores serão destinados para reforma de unidades policiais, aquisição de equipamentos e viaturas que irão auxiliar na proteção da população da região. “Nós temos que fornecer as ferramentas necessárias para os policiais cumprirem suas missões, em especial, no enfrentamento às organizações criminosas”, destacou o secretário Guilherme Derrite.

Entre os investimentos previstos anunciados pela gestão estão a destinação de 60 viaturas para a região, dois barcos blindados para a companhia marítima, o término da obra do 21º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), localizado no Guarujá, e a reforma da sede do Deinter 6, em Santos.

No evento, que contou com cerca de 900 participantes, também foi apresentado o efetivo que passa a atuar nas cidades da Baixada Santista. Os 300 policiais militares que se formaram na última escola de soldados foram designados para a região. O mesmo vai acontecer com os policiais civis que estão na Academia de Polícia e que, a partir do meio do ano, vão reforçar o efetivo na região.

A Baixada Santista também contará com o monitoramento de infratores soltos em audiências de custódias. Até então, o projeto que teve início pela cidade de São Paulo, será expandido para a região. Parte das mil tornozeleiras contratadas para a capital paulista será destinada para os municípios litorâneos. Além disso, o projeto V.I.D.A, que permite que policiais tenham acesso aos dados de condenados que cumprem penas alternativas à prisão, receberá dez viaturas exclusivas para a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares. Em caso de descumprimento, os PMs deverão comunicar o Judiciário eletronicamente, que decidirá sobre a manutenção ou não do benefício.

“Nós estamos diante de uma mudança de comportamento por parte do estado, com investimentos em tecnologia, contratação de policiais e valorização salarial. Aqui é a situação mais desafiadora que temos. O combate ao crime organizado, por conta da cadeia logística que envolve o tráfico internacional de drogas, acabou no reforço do policiamento com maior ênfase aqui na região. E isso está permeando as decisões estratégicas e institucionais da SSP”, explicou o secretário. “Enquanto houver crime organizado atuando na Baixada Santista haverá força policial proporcional para combater a criminalidade”, completou o secretário

Ciclo estadual do Conseg

Para valorizar a participação dos voluntários, a SSP promoveu o evento para os municípios da região. Além de reconhecer o esforço dos integrantes, a nova etapa promove a capacitação dos presidentes dos Consegs com o objetivo de fortalecer as ações desenvolvidas nas comunidades.

“Essa ação é um reconhecimento e uma retribuição ao trabalho de vocês que nos trazem um diagnóstico dos problemas da região”, afirmou o secretário durante o evento.

“Nosso objetivo é ampliar e valorizar a atuação dos Consegs. Por isso, essa é uma das diversas iniciativas adotadas pelo conselho para ouvir as demandas e solicitações das regiões”, observou o coronel Leonardo Izipon, coordenador estadual do Conseg.

O evento foi a oportunidade de reunir 23 Consegs da Baixada Santista. “Com a ajuda do Conseg, conseguimos resolver boa parte das demandas que surgem dentro dos conselhos. Hoje, estamos investindo na Vizinhança Solidária para reforçar a participação da comunidade”, disse a presidente do Conseg de Praia Grande, Regiane Roemer.