Baixada Santista abre 867 vagas de emprego

Nesta segunda-feira, os PATs das cidades de São Vicente, Itanhaém, Praia Grande, Peruíbe e Mongaguá disponibilizaram um total de 867 vagas de emprego. Essa oferta diversificada de postos reflete a dinâmica econômica da região, que abrange desde o comércio local até setores especializados como manutenção industrial e hospitalidade. As vagas estão acessíveis a diferentes níveis de qualificação, desde posições que exigem o ensino fundamental até aquelas que demandam formação superior.

Oportunidades por cidade

Em São Vicente, a cidade com o maior número de vagas, há 577 posições abertas. As funções variam desde atendente de lojas, com 350 vagas, até posições mais especializadas como operador de produção na área química e petroquímica. Os requisitos também são diversificados, com algumas vagas exigindo apenas o ensino fundamental completo e outras requerendo experiência comprovada em carteira.

Já em Itanhaém, estão disponíveis 178 vagas. Entre elas, destacam-se as posições para atendente de lojas, pedreiro e auxiliar administrativo. O município oferece uma boa quantidade de vagas em serviços básicos e funções que exigem habilidades manuais, o que pode ser atrativo para trabalhadores locais que buscam reinserção no mercado de trabalho.

Praia Grande tem 66 vagas abertas, concentradas principalmente nas áreas de atendimento ao público e serviços gerais. Vagas como operador de caixa e atendente de bar são as mais numerosas, refletindo a vocação turística da cidade e a demanda por profissionais para atender ao setor.

No caso de Peruíbe, as 24 oportunidades incluem posições para auxiliar de cozinha, garçom e ajudante geral. A cidade foca em preencher lacunas no setor de hospitalidade e construção civil, áreas fundamentais para seu desenvolvimento econômico.

Por último, Mongaguá apresenta 22 vagas disponíveis, com destaque para auxiliar de limpeza e camareira de hotel. Esta oferta reforça a necessidade constante por mão-de-obra no setor turístico, crucial para a economia local.

Essas oportunidades são essenciais não apenas para impulsionar a economia regional, mas também para proporcionar estabilidade financeira aos cidadãos locais.