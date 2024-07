Baixa umidade e gangorra diária nos termômetros marcará a semana em SP

Os paulistanos devem manter as precauções contra a baixa umidade do ar no começo desta semana. A previsão a partir desta segunda-feira (22) para São Paulo é de dias com sol e algumas nuvens e sem chuva, o que deve manter o tempo seco.

A gangorra diária na média dos termômetros, quem podem pular dos 12°C aos 26°C, será acompanhada por níveis baixos de umidade relativa do ar próximos dos 30%, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Já o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que a máxima na capital paulista, que deve ser a mais alta da semana, pode chegar aos 30°C nesta segunda. Ao longo dos dias, a umidade relativa do ar pode baixar a 20%, e a amplitude térmica deve alcançar até 18°C, segundo a previsão para quinta-feira (25).

O instituto prorrogou um aviso de baixa umidade até esta segunda-feira, e não há previsão, durante a semana, de mudanças neste cenário. O comunicado, que cita perigo potencial, indica que as pessoas bebam bastante líquido e evitem desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes.

Já no Rio de Janeiro, o calor nesta segunda pode chegar a 34°C, de acordo com o Inmet, e baixar para até 27°C ao longo da semana. As mínimas oscilam entre 20°C e 14°C. Em Belo Horizonte, as mínimas a partir de terça (22) ficaram em 12°C, e as máximas, entre 27°C e 25°C.

A falta de chuva deve ser a característica deste fim de julho, segundo o Inmet, com precipitação abaixo da média na maior parte do Sudeste, assim como no Centro-Oeste, na porção sul do Norte, no interior do Nordeste e na parte oeste do Sul.

No Amazonas, ao menos 20 cidades decretaram estado de emergência por causa da seca. Em Manaus, também sob previsão de volume de chuva abaixo da média até o fim do mês, há chance de pancadas isoladas neste começo de semana, com termômetros entre 23°C e 35°C nesta segunda.

As temperaturas acima da média em julho previstas pelo Inmet para a maior parte do país podem estar sendo favorecidas por um bloqueio atmosférico que se estabeleceu sobre o Brasil.

No Sul do país, Curitiba (PR), terá máximas entre 22°C e 24°C , e há a possibilidade de geada na quarta-feira (24), com mínima de 9°C. Em Florianópolis (SC), as mínimas aumentam ao longo semana, saindo de 11°C para 14°C, mas os termômetros não devem superar os 23°C. Porto Alegre (RS) começa a semana entre 7 °C e 10°C, mas pode ver máximas de 26°C até quinta-feira, que também tem possibilidade de chuva isolada.