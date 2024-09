Bairros de SP e Guarulhos sofrem apagão de energia elétrica

Diversos bairros das cidades de São Paulo e de Guarulhos, na região metropolitana, tiveram interrupção de energia elétrica na noite deste sábado (31). Há relatos de apagões em diversas regiões da capital, que teriam ocorrido por volta das 17h30.

A Enel Distribuição SP, responsável pelo serviço, afirmou que normalizou por volta das 20h o fornecimento a todos os clientes afetados.

Houve registros de falta de luz em vários pontos da região central, incluindo alguns quarteirões da avenida Paulista, ponto turístico da capital, e também no bairro da Liberdade.

O apagão afetou inclusive o transporte público no centro da cidade. Por volta das 18h45, ao menos dez composições do sistema de trólebus, que é abastecido por cabos de energia, estavam parados na rua Conselheiro Furtado, próximo ao viaduto do Glicério, na Liberdade.

Na região do Paraíso, próximo à avenida Paulista, postes de iluminação no canteiro central da avenida Bernardino de Campos apresentavam falhas perto das 19h. A região no entorno da praça da Bandeira e a avenida 23 de Maio também ficaram no escuro.

A reportagem também recebeu relatos de falta de energia em Tucuruvi e Jaçanã, na zona norte. Na zona leste, Tatuapé, Belém e São Miguel Paulista tiveram o mesmo problema.

Em Guarulhos, houve interrupção de energia no centro e em bairros como Vila Rio, Jardim Moreira, Bosque Maia e Vila Augusta.

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) confirmou o problema e afirmou que houve o “desligamento de todos os equipamentos da subestação Guarulhos, de propriedade da Eletrobrás”.

Segundo o órgão, o desligamento dos equipamentos em Guarulhos interrompeu as cargas de outras duas subestações, Norte e Miguel Reale, que atendem a área de concessão da Enel SP.

O ONS afirma que as causas do problema estão sendo apuradas e serão divulgadas em relatório a ser emitido posteriormente.

A nota do ONS diz ainda que houve uma “interrupção de carga de cerca de 870 MW” após o desligamento dos equipamentos da subestação. “As equipes do ONS e dos agentes estão dedicadas para a retomada do serviço à sociedade com segurança, no menor tempo possível.”

A Enel afirmou que os problemas se deveram a uma “ocorrência envolvendo o sistema de transmissão, que não pertence à Enel”.

Segundo a companhia, a interrupção de carga afetou principalmente as regiões Leste, Norte e central da capital. A Enel não informou quantos bairros e domicílios foram impactados pela falta de luz.