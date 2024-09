Bairros da zona sul e oeste de SP registram queda de 42% nos homicídios dolosos

Pelo menos 14 bairros de São Paulo que ficam entre as zonas oeste e sul tiveram uma redução de 42% nos homicídios dolosos neste ano. A queda foi registrada nas regiões da Lapa, Pinheiros, Campo Limpo, Morumbi e Vila Sônia, entre outros, que fazem parte da área de atendimento da 3ª Delegacia Seccional da capital. Em números absolutos, as mortes intencionais registradas nas delegacias regionais caíram de 57 (no ano passado) para 33 entre janeiro e julho.

Dentre os distritos policiais (DP) que registraram baixa nos registros do crime — e alguns que até mesmo zeraram os casos —, destaca-se o 37° DP, no Campo Limpo, que teve seis ocorrências de homicídios dolosos neste ano, sendo oito casos a menos que em igual período de 2023.

O delegado titular do 37° DP, Fernando César de Souza, explicou que, ao assumir a delegacia em janeiro de 2023 havia um cenário totalmente diferente. “Pegamos uma região que tinha muito conflito de facções, com praticamente um homicídio a cada semana. Fizemos uma força-tarefa com o apoio do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Militar e mapeamos as ações do crime organizado, combatendo, além dos homicídios, o tráfico de drogas”, mencionou.

Ele contou que os próprios moradores da região notaram a baixa, não só nos casos de homicídios, mas também de outras modalidades criminosas e “esse reconhecimento gera uma sensação de que o trabalho está sendo cumprido”.

Para o coronel Allan Bueno, responsável pelo Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPA/M5), determinadas regiões, como a comunidade de Paraisópolis, por exemplo, exigem um reforço conjunto para a retomada da ordem pública e de um ambiente agradável e seguro aos moradores.

“Nosso foco é combater o crime organizado com um trabalho de inteligência policial. Também estamos treinando os nossos policiais militares e percebemos um aumento de iniciativas e confiança na execução do serviço”, afirmou o coronel.

Esse treinamento consiste em dois estágios: o aperfeiçoamento profissional, no qual os oficiais entendem melhor as atualizações jurídicas, instrução de ações e o nivelamento profissional, que consiste em colocar as equipes em situações práticas e operacionais para que estejam devidamente preparados para atuar em qualquer ocorrência.

Ocorrências criminais no centro e na capital

Os homicídios dolosos no centro de São Paulo também tiveram uma queda significativa no período. Foram registrados 24 casos entre janeiro e julho deste ano, contra 34 no mesmo período de 2023, o que representa uma redução de 29,4%.

Já em toda a capital, houve 259 mortes intencionais neste ano — sete foram registradas como homicídio doloso por acidente de trânsito. A quantidade total é 4,1% menor que os casos ocorridos de janeiro a julho do ano passado, quando foram 270 crimes.

A análise de dados tem sido crucial para a criação de estratégias efetivas por parte das forças de segurança.

O major Hudson Rosa, coordenador do Sistema de Informação e Prevenção de Crimes Contra a Vida (SPVida), da Secretaria de Segurança Pública, revelou que o programa identifica não só o número de vítimas, mas específica gênero, raça e orientação sexual, bem como o contexto, motivação e região onde o crime aconteceu.

“O diagnóstico nos abre os olhos para a raiz do problema e, com isso, temos conseguido, aos poucos, obter resultados no combate à criminalidade”, pontuou.