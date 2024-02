Baile Havaiano do Aramaçan promete ser a festa do ano

Com ingressos quase esgotados, corra para garantir sua presença no aguardado Baile Havaiano do Aramaçan, uma festa que promete ser a maior e mais animada da região. Prepare-se para uma noite repleta de diversão e alegria, marcada para o dia 24 de fevereiro, das 22h às 4h, no Balneário do Aramaçan.

Garanta seu lugar nessa festa incrível realizando a reserva de ingressos com o Departamento Social do Aramaçan! Não fique de fora!

Valores do 1º Lote:

R$140,00 (Individual para associado)

R$180,00 (Mesa para associado)

R$180,00 (Individual para NÃO associado)

R$220,00 (Mesa para NÃO associado)

R$200,00 (Mesa avulsa)

Benefícios Inclusos:

Open bar de chope, água, refrigerante e água de coco.

Open food de frutas.

Mesas: Para uma experiência completa, as mesas incluem petiscos, bebidas e uma vaga no estacionamento.

Formas de Pagamento: Aproveite a facilidade de pagamento à vista ou parcelado em até 4x no boleto do associado ou cartão de crédito (associado e não associado).

Contatos para Informações e Vendas:

Telefone: (11) 4972-8206

WhatsApp: (11) 97616-4065

Para animar essa noite memorável teremos um incrível show com a banda Época. Não perca essa oportunidade de fazer parte de uma noite única, celebrando o clima havaiano em grande estilo! O Clube Atlético Aramaçan está localizado na Rua São Pedro, 345, Vila Pires, em Santo André-SP.