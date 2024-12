Baile do Viver Bem celebra os 70 anos de Mauá com alegria e nostalgia

Nesta quinta-feira (12/12), o Ginásio Poliesportivo Celso Daniel se transformou em um verdadeiro palco de alegria e integração durante o Baile do Viver Bem. O evento, repleto de emoção, marcou o encerramento das atividades do programa em 2024 e também celebrou os 70 anos de Mauá. Ao som de clássicos das décadas de 60, 70, 80 e 90, as alunas e familiares mostraram muito entusiasmo, contagiando o público com passos de dança e sorrisos calorosos.

“Esse evento é uma celebração do que somos enquanto cidade: um povo unido, vibrante e comprometido com o bem-estar coletivo. O programa Viver Bem é um exemplo claro de como as ações públicas podem transformar vidas ao promover saúde, integração e qualidade de vida. Ver tantas pessoas reunidas, dançando e compartilhando momentos de alegria, é um reflexo do nosso compromisso com uma Mauá cada vez melhor para todos”, destacou o prefeito Marcelo Oliveira durante o evento. Ele, que estava acompanhado da primeira-dama Fernanda Oliveira, reforçou que novos espaços devem receber as aulas do programa. “Em 2025 devemos inaugurar o Ginásio do Jardim Zaíra, o primeiro totalmente sustentável da cidade, onde será possível desenvolver as atividades voltadas a uma vida mais saudável da população”, complementou.

O Viver Bem, iniciativa da Prefeitura de Mauá coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, tem como missão incentivar hábitos saudáveis e promover a qualidade de vida entre os moradores. Desde o lançamento em abril de 2023, o programa já conquistou cerca de 3.500 participantes, reforçando sua relevância como um dos principais pilares de saúde no município. Cerca de 30 profissionais da Gerência de Atenção Básica são mobilizados dentro do programa.

Com aulas de ginástica gratuitas oferecidas aos usuários das 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Mauá, o programa tem transformado vidas ao unir prática física, convivência e cuidado com a saúde. Para se inscrever, os interessados precisam apenas estar cadastrados em uma UBS local.