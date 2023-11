Baile do George: George Israel se apresenta no Blue Note SP

George Israel, compositor, cantor e saxofonista, membro fundador do Kid Abelha, se apresenta dia 1 de dezembro no Blue Note SP, com o Baile do George, que conta a trajetória de 40 anos de carreira, através das músicas. O show mescla suas composições em parceria com Cazuza, Paula Toller, Leoni e outros, como Brasil, Nada sei, Eu tive um sonho, Lágrimas e chuva, até influências e versões de outros artistas contemporâneos como: Tim Maia, Roberto Carlos, Lulu Santos, Barão Vermelho, etc. Um apanhado de sucessos dançantes para todo mundo cantar. Tudo isso apresentado com uma banda de feras, que inclui sopros, escolada em dezenas de apresentações Brasil afora, dentre elas 10 shows entre 2021 e 2022 no Festival Rock Brasil 40 anos.

Nascida no Senegal e radicada nos Estados Unidos, a cantora e compositora Marieme, que vem fazendo sucesso no Brasil com suas músicas e sua voz potente, sobe ao palco do Blue Note SP dia 02 de dezembro, com o show de lançamento do disco The Heartbreak Album.

Na terça-feira, dia 05, Manu Gavassi fará um show intimista que agitará o público com seus maiores sucessos, como ‘Deve ser horrível dormir sem mim’, ‘GRACINHA’, ‘Áudio de desculpas’ e ‘Bossa Nossa’.

Confira abaixo a programação completa da semana.

Programação Blue Note SP

Quinta-feira (30/11)

20h – MARK LAMBERT & BLUE NOTE BIG BAND – DANCE PARTY

22h30 – ZÉ ALEXANDDRE

Sexta-feira (01/12)

20h – THIAGO ESPIRITO SANTO TOCA JACO PASTORIUS

22h30 – GEORGE ISRAEL – BAILE DO GEORGE

Sábado (02/12)

20h – MARIEME PRESENTS THE HEARTBREAK ALBUM

22h30 – DIAMOND DOGS – TRIBUTO DAVID BOWIE

Domingo (03/12)

19h -TURNÊ JUAREZ MOREIRA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL TONINHO FERRAGUTTI

Terça-feira (05/12)

20h – MANU GAVASSI

22h30 – MARINA DE LA RIVA – SHOW POÉTICA

Data: De 30/11 a 05/12/2023

Local: Blue Note São Paulo

Endereço: Conjunto Nacional – Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo/SP

Abertura da casa às 19h

Shows sempre em dois horários: 20h|22h30

Clientes Porto Bank tem 30% de desconto nos ingressos e 15% de desconto na consumação pagando com cartão de crédito Porto Bank.

Agenda de Shows e link de vendas: Ingressos Blue Note SP

Classificação etária: 18 anos | menores, apenas acompanhados dos pais ou tutores legais, conforme Lei 8.069/90 e Portaria 502 de 2021 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A Eventim e o Blue Note não se responsabilizam por compras efetuadas em canais não oficiais.

MEIA-ENTRADA E INGRESSOS PROMOCIONAIS

Confira em Eventim as leis de meia-entrada, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios.

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

LOCAL: Blue Note – São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 2073, 2° andar – Consolação, São Paulo/SP

FUNCIONAMENTO: Térreo — das 10h às 18h (seg a sáb)

2º andar — das 18h às 23h (apenas em dias de show)