Bailarinos se apresentam no Hospital do Servidor Público Estadual

A Companhia de Dança Cisne Negro teve a oportunidade de levar um pouco de balé para os pacientes internados no Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) nesta quarta-feira (24/09). A apresentação contou com o pocket do clássico “O Quebra-Nozes” com a trilha sonora de Tchaikovsky, em que os artistas tiveram a chance de expressar, por meio da dança, momentos de leveza e bem-estar para pacientes, profissionais da saúde e visitantes.

Para o diretor do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), Marcelo Takano, a dança, em especial o balé, consegue oferecer ao paciente uma linguagem de conexão. “Os bailarinos estão oferecendo aos pacientes em tratamento não apenas movimento, mas também uma forma de expressar suas emoções, encontrar esperança e reconectar-se com a vida.”

“Este projeto é muito importante para a Cia. Cisne Negro. Estamos no quinto ano e levar a alegria da dança e da arte aos hospitais, atendendo pacientes e equipe médica, é realmente muito gratificante”, ressaltou a diretora artística da Cia, Dany Bittencourt.

O projeto conta com a parceria da empresa farmacêutica Supera Farma. A apresentação artística também será realizada em outras instituições de saúde, sendo a primeira no HSPE, depois no ICESP – Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, INCOR e AACD.

As apresentações foram cuidadosamente adaptadas para o formato pocket, de modo a criar uma experiência acessível e emocionante dentro do ambiente hospitalar, oferecendo um momento para contemplação à arte, esperança e alegria.

As apresentações ocorrem nos saguões dos hospitais, com a participação de dois a três casais de bailarinos do elenco da companhia. Sempre que possível, após as apresentações, que possuem duração média de 30 minutos, os bailarinos visitam outras áreas das instituições, como leitos e UTIs. Desde sua criação, o projeto já impactou mais de 10 mil pessoas, proporcionando uma conexão entre arte e saúde em um ambiente onde a recuperação e o cuidado são prioridades. O projeto faz parte do compromisso da Cisne Negro Cia de Dança com a inclusão e a democratização da arte, levando o amor pela dança a novos públicos.