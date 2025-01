BaianaSystem Lança Novo Álbum ‘O Mundo dá Voltas’ com Novas Sonoridades e Conceitos

O BaianaSystem, aclamada banda brasileira, é reconhecida por sua intensa presença no Carnaval da Bahia, especialmente com o trio elétrico Navio Pirata. O vocalista Russo Passapusso descreve o grupo como “uma banda de caminhão”, enfatizando a energia vibrante que marca suas apresentações ao vivo.

Na noite de quinta-feira (16), a banda apresentou seu mais recente trabalho intitulado “O Mundo dá Voltas”, que representa uma nova fase em sua trajetória musical. Ao contrário do que se poderia esperar, este álbum traz composições mais lentas e reflexivas, contrastando com a habitual efervescência dos shows do grupo. Passapusso comenta sobre essa transição: “É um disco de canções, com músicas às vezes mais lentas”.

Entretanto, a vitalidade característica da banda permanece presente. A faixa “Balacobaco”, com a participação da cantora Anitta, foi especialmente criada para animar as performances ao vivo, enquanto “Magnata” combina influências do ragga com a identidade sonora única de Passapusso, refletindo a tradição dos sound systems que a banda defende há 15 anos.

O novo álbum também indica um retorno à estética explorada em “O Futuro Não Demora”, lançado em 2019. A primeira aparição do BaianaSystem ocorreu em 2010 com um álbum homônimo, que estabeleceu as bases para a fusão da guitarra baiana com a cultura dos sound systems jamaicanos.

“Duas Cidades”, de 2016, foi um marco na carreira do grupo, abordando questões urbanas e desigualdades sociais em Salvador. Seu álbum subsequente trouxe uma mensagem mais otimista e voltada à coletividade, mas a trajetória do BaianaSystem foi interrompida pela pandemia de Covid-19 após o sucesso desse trabalho.

No contexto da pandemia, a banda lançou “OxeAxeExu” em 2021, um projeto experimental que se afastou das sonoridades anteriores, incorporando influências do singeli e do grime. Roberto Barreto, guitarrista da banda, descreve esse álbum como “desfragmentado” e sugere que sua verdadeira compreensão poderá surgir apenas com o tempo.

Com “O Mundo dá Voltas”, a banda retoma uma narrativa mais coesa e elaborada. Passapusso revela que dedicou três anos para desenvolver o conceito do disco, assegurando que cada elemento sonoro contribuísse para contar uma história. As faixas do álbum estão interligadas por uma linha narrativa que retrata uma jornada pessoal e social.

As músicas no novo álbum misturam ritmos brasileiros, latinos e caribenhos, sendo inspiradas por artistas como Pharoah Sanders e Marvin Gaye. A gravação dos instrumentos de sopro antes das demais camadas instrumentais foi uma decisão inovadora na produção deste trabalho.

Além de Anitta, outros nomes relevantes como Emicida e Gilberto Gil também participam do projeto, enriquecendo ainda mais as composições apresentadas. O repertório é diversificado, incluindo canções que vão desde clássicos como “Praia do Futuro” até colaborações recentes.

A ideia central do álbum gira em torno da noção de um “passado que o futuro não alcançou”, desafiando as pressões contemporâneas para produzir música descartável rapidamente. Passapusso defende uma reinterpretação do tempo na música brasileira, propondo um diálogo geracional sobre o valor das obras passadas e presentes.

Ele menciona a canção “Alvorada”, de Cartola, como um exemplo atemporal cuja relevância persiste até os dias atuais. Segundo Passapusso, sua missão como artista é contar histórias significativas através da música para garantir que sua visão de mundo perdure além de sua presença física.

