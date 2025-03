Bahia vence e alcança a fase de grupos da Copa Libertadores

O Esporte Clube Bahia confirmou sua presença na fase de grupos da Copa Libertadores da América após uma vitória apertada contra o Boston River, do Uruguai. O triunfo por 1 a 0 ocorreu na noite da última quinta-feira, dia 13, na Arena Fonte Nova, em Salvador, durante a partida de volta da terceira fase preliminar do torneio continental.

A classificação do Bahia se tornou possível devido ao empate sem gols no jogo de ida, realizado no Estádio Centenário em Montevidéu no dia 6 de julho. O desempenho da equipe na segunda partida foi crucial para garantir o avanço na competição.

O gol que selou a vitória e a vaga foi anotado pelo volante Jean Lucas, que, aos 13 minutos do segundo tempo, aproveitou um cruzamento preciso de Luciano Juba para marcar de cabeça.

Com essa conquista, o Brasil terá um total de sete clubes representando o país na próxima edição da Copa Libertadores. Os times brasileiros incluem Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras, São Paulo e agora o Bahia, ampliando a expectativa e a competitividade no torneio.