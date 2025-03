Bahia do Lava-Rápido ganha forças para ser o deputado federal de Santo André em 2026

Enquanto a federação PSDB/Cidadania chega ao fim, já que, no último domingo (16), o diretório nacional do Cidadania decidiu por desembarcar da união partidária, o nome do vereador de Santo André, Bahia do Lava-Rápido (PSDB), ganha mais força para concorrer às eleições de 2026 a deputado federal e, caso eleito, passe a representar a cidade do ABC no Planalto Central.

Contudo, a ratificação e a formalidade para o fim da federação só devem acontecer em 2026, já que a lei que rege a criação das federações determina que esta deve permanecer unida por, ao menos, quatro anos.

Aliás, vale lembrar que a federação PSDB/Cidadania foi criada e homologada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em maio de 2022.

Assim, com o fim da federação entre as siglas, alguns partidos já se movimentam para se aproximar e articular com o time tucano e, segundo o parlamentar Andreense, dois partidos ligados à ala direitista, já teriam se aproximado dele e se voluntariado para sentar à mesa e abrir conversas para futuras alianças, porém, o edil preferiu manter em sigilo as duas legendas.

Ademais, Bahia do Lava-Rápido já havia divulgado, em outras publicações, que deseja permanecer no ninho tucano e que só abriria mão de concorrer ao cargo de deputado federal, caso o ex-prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), presidente do diretório estadual de São Paulo, se habilite ao pleito de 2026 ao Congresso Nacional para a mesma posição.

Bom relacionamento com o ex-prefeito Paulo Serra ajuda a manter Bahia no PSDB

Dessa forma, e depois de conquistar números expressivos e históricos em 2024, em comparação com outros players políticos da região do ABC, a última ‘live’ que Bahia do Lava-Rápido publicou aumentou ainda mais sua preferência e a interação com os eleitores.