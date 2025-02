Bahia brilha e avança na Libertadores após vitória convincente sobre o The Strongest

Na terça-feira, 25 de outubro, a expectativa estava em alta entre os torcedores do Bahia, que aguardavam ansiosos pelo embate contra o The Strongest, válido pela Copa Libertadores. A equipe precisava de uma vitória para garantir sua classificação direta, evitando assim a loteria dos pênaltis, após o empate em 1 a 1 no primeiro confronto realizado em La Paz. O Esquadrão demonstrou um desempenho impressionante, assegurando sua vaga na próxima fase do torneio.

A partida começou com o Bahia mostrando uma forte presença em campo. Nos primeiros 15 minutos, o time brasileiro dominou a posse de bola, mas a eficácia nas finalizações era um desafio. Jogadores como Erick Pulga e Luciano Rodríguez tiveram oportunidades significativas de marcar, mas a bola parecia relutante em entrar. Por sua vez, o The Strongest tentava consumir o tempo, com seu goleiro adotando uma postura cautelosa e visivelmente satisfeito com o empate que buscava levar para os pênaltis.

Ademir foi um dos protagonistas do primeiro tempo e, aos 26 minutos, teve uma chance clara de gol, mas não conseguiu concretizá-la. Entretanto, o Bahia não se deixou desanimar e continuou pressionando. Aos 37 minutos, Jean Lucas sofreu falta dentro da área, levando o árbitro a marcar pênalti. Luciano Rodríguez, em excelente forma, foi responsável pela cobrança e converteu com precisão, colocando o Bahia em vantagem.

No final da primeira metade do jogo, uma falta dura sobre Luciano Rodríguez resultou na expulsão de um atleta do time boliviano, deixando o The Strongest com um jogador a menos.

Na volta do intervalo, Ademir mostrou resiliência ao marcar um gol logo nos primeiros minutos da segunda etapa. Inspirado pelo desempenho anterior, ele voltou a balançar as redes aos 63 minutos, ampliando a vantagem do Esquadrão e consolidando a classificação para a próxima fase.

O Bahia continuou dominando as ações e teve várias oportunidades para aumentar ainda mais o placar. O The Strongest parecia ter desaparecido do jogo no segundo tempo e não conseguiu ameaçar a meta adversária.

Com um ambiente festivo proporcionado pela torcida que lotou as arquibancadas da Arena Fonte Nova, o Esquadrão celebrou uma vitória tranquila que garantiu sua passagem à próxima fase da pré-Libertadores.

O próximo desafio do Bahia ocorrerá no sábado (01), quando enfrentará o Jacuipense na mesma Arena Fonte Nova, às 16h (horário de Brasília), em busca de uma vaga na final do Campeonato Baiano.