Bahia anuncia contratação do goleiro Ronaldo por empréstimo

O Esporte Clube Bahia confirmou nesta sexta-feira, 28, a contratação do goleiro Ronaldo, que chega ao Tricolor por meio de um acordo de empréstimo junto ao Atlético Goianiense. O vínculo do atleta de 28 anos se estende até dezembro de 2025, com possibilidades de compra em definitivo estabelecidas.

O contrato inclui uma opção de aquisição fixada em R$5 milhões, referente a 80% dos direitos econômicos do jogador. Os restantes 20% continuarão pertencendo ao clube goiano, conhecido como Dragão.

A decisão de Ronaldo em se transferir para o Bahia foi fortemente influenciada pela oportunidade de trabalhar sob o comando do técnico Rogério Ceni, que é admirado pelo goleiro e considerado uma referência na sua carreira. O atleta solicitou sua liberação ao Atlético Goianiense para concretizar a transferência.

Ronaldo iniciou sua trajetória profissional no Vitória, onde se destacou nas categorias de base antes de se profissionalizar em 2018. No entanto, foi somente ao longo do tempo que ele conseguiu espaço na equipe principal, destacando-se especialmente durante a Série B de 2020.

Apesar de seu talento, a saída do goleiro do Vitória foi marcada por turbulências. Em 2021, devido à falta de um acordo para renovação contratual, ele foi afastado dos treinos, mas foi reintegrado posteriormente. Ao fim daquela temporada, decidiu encerrar sua relação com o clube.

No ano seguinte, Ronaldo chegou ao Atlético Goianiense sem custos e rapidamente se consolidou como um jogador fundamental na equipe titular, participando de um total de 141 partidas com a camisa do Dragão.

A chegada de Ronaldo é vista como uma estratégia da diretoria do Bahia para intensificar a concorrência pela posição no gol, que atualmente conta com os goleiros Marcos Felipe e Danilo Fernandes como as principais opções.