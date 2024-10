Baep prende quadrilha com mais de 2,3 mil porções de drogas em Santos

Policiais militares do 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam uma quadrilha com mais de 2,3 mil porções de drogas no morro São Bento, em Santos, no litoral de São Paulo.

As equipes realizavam uma operação na região quando encontraram cinco suspeitos, que atiraram contra os policiais no momento da abordagem. Após o confronto, o bando fugiu. Ninguém ficou ferido.

Os militares fizeram buscas na região e descobriram que dois dos criminosos entraram em uma casa do morro pela laje para se esconder. Eles foram encontrados dentro do imóvel, com duas mochilas com porções de drogas, balanças de precisão, dinheiro, celulares e um rádio comunicador.

Os demais integrantes da quadrilha foram localizados por outra equipe da PM em uma segunda casa. Um dos bandidos estava com um rádio comunicador, usado para informar os comparsas sobre a posição dos policiais. O outro foi encontrado debaixo de uma cama e o terceiro dentro de um guarda-roupas. Segundo as informações, ele havia dispensado parte da droga em uma área de mata.

Mil pinos com cocaína, 846 porções de maconha, 425 pedras de crack, 37 frascos com lança-perfume e três pacotes com LSD foram apreendidos, além de um litro de lança-perfume. Os cinco foram detidos e encaminhados ao 1º Distrito Policial de Santos, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas, associação ao tráfico e tentativa de homicídio.