BAEP prende no litoral de SP ‘olheiro do tráfico’ de facção criminosa do Rio de Janeiro

Um cerco policial na cidade de Cubatão, no litoral paulista, resultou na prisão de um dos membros de uma facção criminosa atuante no Rio de Janeiro. O suspeito, de 19 anos, praticava o tráfico de drogas no estado fluminense e fugiu para a Baixada Santista, onde atuava como “olheiro do tráfico” há quatro anos. A prisão ocorreu na terça-feira (13).

Policiais do 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) entraram em uma comunidade na Vila dos Pescadores e viram o suspeito armado escondido atrás de um muro. Ele chegou a apontar a pistola na direção dos agentes.

Ao tentar se esconder, o homem entrou em uma casa e fugiu pelo telhado, mas uma das telhas quebrou e o suspeito caiu dentro do imóvel. Durante a fuga ele abandonou a pistola que carregava, um carregador da arma, dez munições e um rádio comunicador, todos apreendidos pela polícia.

O indiciado foi conduzido até o pronto socorro do município após sofrer escoriações leves. Posteriormente, foi encaminhado à delegacia de Cubatão, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e colaborar com grupo, organização ou associação.