Baep prende homem que alugou imóvel para traficantes na zona leste

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), prendeu um homem, de 31 anos, que alugava uma casa para traficantes esconderem carregamento de drogas. O imóvel fica em Guaianazes, zona leste de São Paulo. O suspeito foi detido na segunda-feira (25).

Uma denúncia anônima alertou a equipe do 4º Baep, que realizava patrulhamento tático na região, sobre o suspeito. Ele estaria escondendo drogas em uma casa. Os policiais iniciaram as buscas e identificaram o imóvel.

O homem recebeu a equipe e foi informado sobre a denúncia. Durante a vistoria, os militares encontraram diversas balanças de precisão, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e o dinheiro da venda das drogas. Ao todo 105 porções e tijolos de maconha e 25 pinos de cocaína foram apreendidos. O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado para realizar a perícia.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito alugava a casa para outros envolvidos no tráfico armazenarem as drogas. Ele era responsável por receber os carregamentos e escondê-los na residência. Após o flagrante, ele foi encaminhado à delegacia. As buscas prosseguem para identificar os comparsas. O caso foi registrado como tráfico de drogas no 53º Distrito Policial do Parque do Carmo.