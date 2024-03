Baep encontra ‘laboratório’ de drogas em Sorocaba

Policiais militares do 14º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam, na quinta-feira (28), um homem por tráfico de drogas e localizaram um depósito de produção de drogas com mais de 5,1 mil pinos de cocaína e crack, no bairro Cajuru, em Sorocaba, interior de São Paulo.

De acordo com as informações, a equipe realizava patrulhamento pela região quando abordou o carro do suspeito na rodovia e encontrou drogas guardadas no veículo.

Após ser questionado sobre a origem dos entorpecentes, o homem indicou à equipe um endereço nas proximidades.

Os policiais vistoriaram o imóvel e encontraram 2,9 mil pinos de cocaína, 2,3 mil de crack, 1,5 mil porções e 17 tijolos de maconha, além de cinco tijolos de pasta base de cocaína e duas pedras de crack.

No local, também foram encontrados 60 vidros de produtos químicos para preparar a droga, três balanças de precisão e embalagens plásticas. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso. O caso foi registrado como tráfico de drogas.