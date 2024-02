Baep encontra imóveis em área de mata usados por traficantes para esconder drogas no Guarujá

Policiais do 5° Batalhão de Ações Especiais (Baep) localizaram duas “casas bombas” em uma região de mata na comunidade da Pedreira, no Guarujá, litoral sul de São Paulo. No local, usado pelo tráfico de drogas para estocar entorpecentes, equipes do policiamento ambiental foram recebidas a tiros momentos antes durante uma incursão.

As equipes de ações especiais entraram na mata para buscar os responsáveis pelo ataque aos policiais ambientais ocorrido mais cedo. Já dentro da mata, duas “casas-bombas” foram encontradas. Lá, foram apreendidos mais de 20 quilos de droga, entre crack e cocaína, R$ 25 mil em espécie e um carregador de pistola 9mm.

Também foram apreendidos mais de 6 mil pinos vazios, 17 frascos e utensílios usados no preparo dos entorpecentes, como facas, balanças de precisão e um liquidificador.

Nas proximidades, os policiais ainda localizaram um ponto de observação montado na copa de uma árvore, que permite uma visão ampla dos acessos ao local, e um campo de treinamento de tiro improvisado, com objetos pendurados para serem usados como alvos.

Todas as drogas e materiais encontrados foram apreendidos. O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Polícia do Guarujá, que investiga a ocorrência para identificar e prender os envolvidos.