Baep encontra drogas em telhado e fecha ‘casa bomba’ em Guarulhos

Os policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) descobriram uma “casa bomba” com drogas escondidas no telhado de uma casa, na quarta-feira (21). Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante. O suspeito foi encontrado no imóvel, em Guarulhos, região da Grande São Paulo. Mais de 40 quilos de entorpecentes foram apreendidos.

A equipe do 15º Baep realizava uma ação contra o tráfico de drogas na região quando suspeitos, que estavam em uma viela, fugiram ao notar a aproximação dos policiais. Eles abandonaram diversas porções de drogas, que foram apreendidas no local.

Logo depois, os militares observaram uma mochila e uma pochete em cima do telhado de uma casa próxima ao local onde os suspeitos estavam. Ao verificar vistoriar o local, a equipe apreendeu mais de R$ 4 mil.

Momentos depois, um suspeito foi flagrado saindo da residência. Durante a vistoria no imóvel, os policiais localizaram mais de 7,3 mil porções de maconha, 1,3 mil de cocaína, cadernos com anotações do tráfico, balança, telefones celulares, guilhotina e vários frascos de vidro, que foram encaminhados à perícia.

O homem foi levado ao 1° Distrito Policial de Guarulhos, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas.