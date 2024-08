Baep encontra ‘casas bomba’ com 1,5 tonelada de maconha em Salto

Os policiais do 14° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) descobriram duas “casas bomba” em Salto, no interior de São Paulo, que armazenavam, juntas, 1,5 tonelada de maconha.

Os trabalhos de inteligência policial apontaram que o suspeito faria a entrega da droga em uma residência da região na segunda-feira (19). Os militares foram até o endereço, onde encontraram parte do entorpecente em um dos quartos. Pouco depois, o suspeito chegou e foi detido.

De acordo com as informações, o suspeito havia retirado a droga de uma chácara usada como depósito. Os policiais localizaram o endereço e, no local, encontraram o restante do entorpecente. No total, foram apreendidos 66 fardos de maconha, além de uma caminhonete e dois celulares.

O suspeito foi encaminhado à Polícia Federal de Sorocaba, onde a ocorrência foi registrada.