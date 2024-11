Baep de Campinas encontra quase 100 kg de maconha escondidos em um comércio

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), cumpriu mandados de busca em três endereços ligados ao tráfico na segunda-feira (11), na cidade de Itapira, região de Campinas, no interior de São Paulo. Em um comércio, foram encontrados quase 100 quilos de maconha, além de uma arma de fogo. Um homem é investigado.

Após identificar que os endereços poderiam estar sendo usados por suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas, o caso foi encaminhado à Justiça, que expediu os mandados de busca e apreensão. Em conjunto com a Guarda Civil Municipal e promotores do Ministério Público, os militares iniciaram o cumprimento das ordens judiciais.

Durante as buscas, a equipe descobriu que um dos locais servia de esconderijo para os entorpecentes. Em um dos cômodos, foram encontrados 143 tijolos de maconha, duas barras e pedras de crack, uma pistola, munições, balanças de precisão e um documento do investigado. No segundo endereço, foram apreendidos HDs, pendrives e mais de R$ 5 mil em espécie. Todo o material foi encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cumprimento de mandado de busca, localização e apreensão de objetos, na Delegacia de Mogi Guaçu.