Baep apreende aproximadamente 200 quilos de drogas em Boituva

A Polícia Militar prendeu dois homens envolvidos no tráfico internacional de drogas, na tarde deste sábado (10), em Boituva, interior do Estado. Ação foi realizada pelo 14º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) após uma denúncia anônima, que direcionou a equipe para um galpão na Rua José Scomparim, no Jardim Hermínia.

A denúncia apontava que o galpão abrigava uma carga de drogas originária do Paraguai, transportada em um caminhão e um carro. No local, os policiais viram o carro saindo do galpão e procedeu com a abordagem. O motorista do caminhão, ao perceber a presença policial, tentou escapar, mas foi pego. Os dois suspeitos foram detidos, confessando onde estavam os compartimentos com as drogas.

Ao todo, foram apreendidos 181,75 kg de entorpecentes, sendo 26.302 pinos contendo cocaína (37,35 kg), 115 sacos contendo cocaína (114,45 kg), 25 tijolos de cocaína (27,1 kg), três sacos de pasta base (2,85 kg), além de objetos para embalo e refino de droga, caderno de anotações sobre o tráfico, três celulares, cinco cartões bancários, dois veículos e uma quantia de cerca de R$ 780.

A ação contou com o apoio da 2ª Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep). Após a prisão, os suspeitos foram conduzidos à delegacia para o registro da ocorrência. Devido à natureza internacional do crime, a investigação foi encaminhada à Polícia Federal.