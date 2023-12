BADZILLA rompe fronteiras entre ritmos para apresentar o EP de estreia Tropical Ghetto

Evidenciar as referências musicais que os moldaram, por meio da produção musical, é o que guia a carreira do duo BADZILLA. TUTI AC e LAN encararam os beats como forma principal para abranger e expandir a musicalidade brasileira. O EP de estreia, Tropical Ghetto, é um registro de pensamentos, inspirações e momentos de resiliências vivenciados pela dupla desde sua formação em 2021. Agora, o projeto está disponível para o público nas plataformas de streaming de áudio. Para acompanhar o lançamento e promover uma experiência para aproximar ainda mais o ouvinte, BADZILLA apresenta um DJ Set especial, com a participação de Bebé Salvego e Lay, integrante da banda Tuyo, em seu canal de YouTube.

Entre um ano de idas e vindas ao estúdio, Tropical Ghetto foi estruturado para elevar o alto astral e ser a trilha sonora que irá guiar o verão de 2024. O início se dá com a faixa “Naquele Pique”, um feat com o cantor e compositor Vitão. Juntos os artistas levaram o pop para uma nova atmosfera, unindo batidas de samba e funk. “Cachoeira”, segunda canção da tracklist, traz os versos de MC Taya e Fredd em uma construção musical pautada pelas referências latinas que mesclam reggaeton, funk e trap. Já a terceira produção, “Vitória Brindar”, tem as vozes melódicas de Bebé Salvego e Tárcis em conjunto com uma melodia criada a partir da bossa nova, axé, boombap, pop e trap. “Não Me Conhece”, com participações de Lay (integrante da banda Tuyo) e Zudizilla, explora as camadas existentes em uma relação, fazendo referências aos anos 2000. Por fim, “Música Eletrônica de Favela”, em parceria com o rapper mineiro FBC, é guiada por um beat de drill pesado e versos autobiográficos do intérprete.

O encontro de sonoridades proposto pelo duo é o carimbo de suas origens e influências musicais. Guiado pelo funk, trap, afrobeats e também reggaeton, o EP sintetiza um Brasil a partir de sua essência: a diversidade. Tropical Ghetto intitula o projeto que reúne cinco faixas e nove participações, como um mergulho na estética sonora brasileira. “Queríamos algo que resumisse as brasilidades de forma colorida e única, por isso escolhemos a feira livre de rua, que é muito tradicional no nosso país”, conta LAN, conectando as canções com o visual que ilustra a capa do projeto. “É uma combinação das cores das frutas, a dinâmica da venda, os encontros das pessoas que moram próximo sempre naquele mesmo dia e horário. A feira resume muito do sentimento que queremos com esse EP”, complementa.

O compilado de canções é amplificado justamente pelos encontros. “As músicas se conectam muito pela união de artistas que talvez nunca tivéssemos oportunidade de trabalhar”, explica LAN. Para brindar o lançamento, a dupla apresenta um DJ Set pensado para externalizar a união dos artistas na criação do EP e reforçar a estética única que BADZILLA propõe em suas músicas.“É para mostrar que o BADZILLA é isso: somos dois produtores que vêm de lugares diferentes, que trafegaram em vários nichos no universo fonográfico e se dedicam à música de uma forma livre”, finaliza LAN.

