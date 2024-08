Baco Exu do Blues apresenta “Fetiche” no Espaço Unimed

O Espaço Unimed, uma das principais casas de show do Brasil, recebe Baco Exu do Blues apresentando o novo projeto “Fetiche” no dia 30 de agosto de 2024 (sexta-feira).

Divino e encantador. Provocador e certeiro. Assim vem Baco Exu do Blues no seu novo projeto “Fetiche”. O EP tem sete faixas, é um curta-metragem dirigido por Camila Cornelsen, rodado em São Miguel do Gostoso em Alagoas, traduz ainda mais o conceito desenvolvido.

“Fetiche” é forte e com apelo popular. É ácido e gostoso de ouvir do início ao fim. É mais um trabalho para se tornar refém da imensidão que é Baco Exu do Blues. Na capa, idealizada pelo próprio artista, uma mulher está de costas, na cama, submissa com uma imagem de Baco tatuada. “Eu enxergo as únicas qualidades que a história nos deu como uma forma de castração de humanidade, como limitador do ser. Eu não aceito e nem quero abraçar isso. Não quero ter medo de ser desejado ou achar que isso não é um direito meu. Eu enxergo minhas qualidades e quero poder sentir que estou no imaginário alheio por mais de um motivo. Ocupando mais do que um único lugar e criando o meu próprio espaço”, afirma o cantor e compositor baiano.

Segundo ele, enquanto seu último álbum “QVVJFA” fala sobre a dificuldade de entender, receber e dar afeto, “Fetiche” já é sobre paixão e desejo. “Somos vistos como seres hipersexualizados, mas não somos vistos como seres bonitos. É como se fisicamente fôssemos maiores e melhores, mas só nesse lugar. Um simples desejo carnal que é imposto pra gente. Este álbum é uma defesa contra isso”, define.

As canções trazem o jeito único do baiano fazer Rap e justificam o fato dele ser uma das principais canetas da música contemporânea nacional. “O desafio neste EP foi trazer instrumentais suaves para que ao mesmo tempo que as pessoas entendam a profundidade e sensibilidade das letras possam apenas ouvir de forma repetida, mesmo sem prestar total atenção a ele. A suavidade é uma marca rítmica deste processo”, detalha Baco.

Com “Fetiche” ele quer passar um respiro para as pessoas. Baco sempre se depara com opiniões sobre seu corpo e de ser desejado apenas pelo bom físico. “Minha defesa é sobre os outros lugares que me permeiam. Existe a beleza, o aspecto social por ter conquistado muitas coisas, tem o quesito da inteligência e da bondade. De ser mesmo uma pessoa boa e poder ter autoestima sobre isso. Não quero que as pessoas que pareçam comigo se limitem a apenas uma qualidade. Esse EP é a defesa sobre muitas qualidades que temos”, enaltece.

Baco começou com a campanha de divulgação do projeto. Um ensaio fotográfico sensual, um fashion film cheio de estilo e uma esquete dirigida por Leandro Ramos – mesclando humor e crítica – complementam a comunicação misteriosa de “Fetiche”. Nomes como José Loretto, Raphael Logam e Dum Ice participaram do vídeo. Quem também participa de “Fetiche” é o rapper baiano Young Piva e a cantora Liniker, uma vontade antiga de featuring de Baco. “Para mim é uma honra somar com ele. Estamos nesse flerte há muito tempo e fico feliz que tenha rolado agora. Asè pra esse lançamento”, deseja a cantora.

O Espaço Unimed, conhecido por sua excelente infraestrutura e acústica impecável, será o palco perfeito para esta experiência única. O local, que já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional, está preparado para os fãs vivenciarem este momento histórico.

SOBRE O ESPAÇO UNIMED

O Espaço Unimed se consagra como o maior espaço para shows, eventos sociais, corporativos e feiras de São Paulo, com capacidade para até 8 mil pessoas. O palco foi desenvolvido para proporcionar melhor visibilidade em todos os ângulos, o que possibilita aos clientes muito mais conforto para pequenos e grandes espetáculos.

Sua arquitetura contemporânea alinhada e decoração assinada pelo espanhol Carlos Viqueira, oferecem soluções inovadoras que proporcionam flexibilidade e sofisticação para atender e transformar eventos em grandes acontecimentos.

Entre os principais diferenciais da casa está sua localização de fácil acesso, próximo à estação de metrô Barra Funda e grandes avenidas, além da versatilidade em assumir diversos layouts e configurações. Na estrutura interna, há um suntuoso hall de entrada com capacidade para 1000 pessoas, salão principal com aproximadamente 3.500m², cinco telões com projeção frontal, ar condicionado central, quatro bares, dois camarotes com banheiros exclusivos e quatro confortáveis camarins com sala de estar. Além disso, o Espaço Unimed tem um buffet próprio e cozinha industrial que desenvolve cardápios específicos para cada evento, com capacidade para servir até 4 mil jantares simultâneos.

Desde sua abertura, já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional como Armin Van Buuren, Claudia Leitte, Criolo, Emicida, Ivete Sangalo, Los Hermanos, Morrissey, Noel Gallagher, Os Paralamas do Sucesso, Robert Plant, Slash, Tears for Fears, Tiësto, Titãs, entre outros.

Data: 30 de agosto de 2024 (sexta-feira)

Abertura da casa: 21h

Início do show: 23h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo/ SP)

