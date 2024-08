Bachiana Filarmônica SESI-SP se apresenta em Itu, sob regência do Maestro Wallas Pena

No dia 18 de agosto, a partir das 18h, o CAT SESI Itu será palco para um concerto emocionante da Bachiana Filarmônica SESI-SP, sob a regência do Maestro Wallas Pena. O concerto é gratuito e aberto a toda comunidade e contará com convidados especiais: o Tenor Jean William e do Pianista Davi Campolongo.

Mantida pelo SESI-SP, a orquestra formada por jovens e experientes músicos de diversas idades, sob a direção artística do maestro João Carlos Martins, a orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP representa ação relevante no apoio à música erudita e ao desenvolvimento de seus integrantes, além da difusão cultural.

Assim, ao mesmo tempo em que contribui para a formação de talentos e abre múltiplas oportunidades profissionais, leva a cultura da música erudita a milhares de brasileiros, apresentando-se em cidades do interior do Estado, periferias das grandes cidades, e em renomados teatros, difundindo e valorizando a música clássica de alta qualidade técnica e artística.

Os ingressos poderão ser adquiridos através do Meu SESI, acessando o link. O CAT SESI Itu fica na R. José Bruni, 201 – Bairro São Luiz.

Sobre os artistas

Wallas Pena é o maestro assistente do grande maestro brasileiro João Carlos Martins, à frente da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP. Recebeu vários prêmios e atuou em diversas orquestras, nacionais e internacionais. Wallas Pena também integra o quadro de professores de viola do Conservatório de Tatuí.

O Tenor Jean William é formado em Música pela ECA-USP e desde 2009 integra o elenco de artistas do SESI-SP. Apadrinhado pelo maestro Joao Carlos Martins apresentou-se em diversos teatros prestigiados.

O pianista Davi Campolongo é ator, cantor, compositor, pianista, multi-instrumentista e apresentador; fez inúmeros trabalhos na TV, como a vinheta de Fim de Ano da Rede Globo 2014, onde tocou violão de nylon e cantou a música “UM NOVO TEMPO”. Hoje o próprio Maestro acompanha seus estudos ao piano e apresenta-se profissionalmente com a Orquestra Bachiana Filarmônica SESI SP.

SERVIÇO

Local: SESI Itu | Rua José Bruni, 201 – Bairro São Luiz

Data e horário: 18 de agosto (domingo), às 18h

Classificação: Livre

Gênero: Musical

Série: Erudita

Duração: 60 min.

Entrada gratuita – Reservas do ingresso liberadas no MEU SESI