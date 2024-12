Babu Santana sobre acidente de carro

O ator Babu Santana, de 45 anos, recorreu às suas plataformas digitais na quinta-feira, 26 de dezembro, para relatar um incidente automobilístico que ocorreu no dia 23 do mesmo mês, no Rio de Janeiro.

Em sua publicação, Babu revelou que, na véspera do Natal, ele se envolveu em um sério acidente de trânsito, onde seu veículo capotou na via Transolímpica. Apesar da gravidade da situação, o artista assegurou que não sofreu ferimentos significativos, exceto por alguns arranhões. Ele enfatizou a rapidez com que foi socorrido e tranquilizou seus seguidores ao afirmar que nada mais grave ocorreu.

No vídeo postado, Babu detalha as circunstâncias do acidente, explicando que perdeu o controle do carro ao fazer uma curva, colidindo contra uma mureta antes de capotar. O relato foi uma forma de informar e apaziguar os fãs a respeito de sua saúde e bem-estar após o susto.