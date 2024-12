Babu Santana Conta Detalhes de Acidente em Vídeo: ‘Cinto de Segurança Me Salvou

No dia 23 de dezembro, o ator Babu Santana, conhecido por sua participação no Big Brother Brasil 20, passou por um grande susto ao se envolver em um grave acidente automobilístico na TransOlímpica, zona oeste do Rio de Janeiro. Em uma postagem nas redes sociais, Babu compartilhou detalhes do incidente, no qual perdeu o controle do veículo e capotou várias vezes. Apesar da gravidade do ocorrido, ele saiu praticamente ileso, apresentando apenas um arranhão no joelho.

Babu relatou que o momento foi aterrorizante, especialmente por estar no meio da pista do BRT e temer a possibilidade de ser atingido por outro veículo em alta velocidade. No entanto, ao perceber que estava bem, sentiu um grande alívio e agradeceu à equipe de socorro que chegou rapidamente para prestar assistência. Ele também enfatizou a importância do cinto de segurança, afirmando que foi esse equipamento que salvou sua vida. “Estou aqui dando esse depoimento para vocês graças ao cinto de segurança. Todos precisam usar o cinto de segurança”, alertou.

Além de relatar sua experiência, o ator expressou gratidão aos amigos e fãs que o apoiaram com mensagens carinhosas após o acidente. Essa situação ressalta a relevância do uso do cinto de segurança e promove uma reflexão sobre a segurança no trânsito. A mensagem de Babu é clara: pequenos hábitos podem fazer a diferença em momentos críticos. Ao compartilhar sua história, ele não só tranquiliza seus seguidores como também os incentiva a adotar práticas seguras ao volante. O alerta é pertinente e essencial para todos que utilizam veículos nas estradas.