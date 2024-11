Babi Muniz, Sacha Bali e Albert Bressan disputam permanência em “A Fazenda 16”

A competição em “A Fazenda 16” atinge novos níveis de intensidade, com os participantes entregando um espetáculo de estratégias e emoções a cada nova etapa. A formação da nona Roça desta temporada foi um exemplo claro dessa dinâmica, repleta de táticas e justificativas que culminaram na indicação de Babi Muniz, Sacha Bali, Albert Bressan e Gui Vieira para a temida berlinda.

Gui Vieira, ex-ator mirim e último a ser confirmado na Roça, teve a responsabilidade de vetar um participante da Prova do Fazendeiro, decidindo enviar o empresário Albert diretamente para a avaliação do público. Os restantes competidores se engajaram em uma disputa árdua no circuito de feno, onde memória e agilidade foram fundamentais para conquistar o cobiçado chapéu de Fazendeiro.

No ambiente rural do Fazendão, a Prova do Fazendeiro trouxe uma simulação intrigante de supermercado. Com duas fases distintas, os peões enfrentaram desafios crescentes de memorização dos produtos exibidos em um telão. Na primeira fase, em um curto intervalo de 45 segundos, os competidores precisavam identificar e recolher itens dispostos em três rodadas progressivas: três, seis e nove produtos respectivamente. Os dois participantes com maior pontuação avançaram para a fase seguinte.

Na etapa subsequente, os concorrentes tinham dois minutos para memorizar a disposição de 12 novos produtos e replicar esse mosaico em uma estante. Adriane Galisteu deu início à prova, onde Gui rapidamente se destacou na liderança, acumulando 15 pontos, seguido por Babi com 11 e Sacha com nove.

Gui e Babi então se enfrentaram na final. Demonstrando destreza impressionante, Gui completou o desafio antes do término do cronômetro. A revisão dos resultados mostrou que Gui acertou cinco itens corretamente, enquanto Babi conseguiu apenas três acertos. Mesmo sem pontos extras dos envelopes finais, Gui garantiu sua vitória e assumiu o posto de novo Fazendeiro.

Consequentemente, Babi e Sacha se juntaram a Albert na disputa pela preferência do público. Agora cabe ao público decidir quem continuará na competição votando no R7.com. O resultado será revelado nesta quinta-feira (21), quando um dos peões deixará o programa.

“A Fazenda 16” continua a ser transmitida de segunda a sábado às 22h30 e aos domingos às 23h pela RECORD. Para aqueles que desejam acompanhar todos os detalhes do confinamento ao vivo, a assinatura do PlayPlus oferece acesso ininterrupto às câmeras 24 horas por dia.